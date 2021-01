Schweinepest: Nach Verdachtsfall Sperrzone bis ins Havelland eingerichtet

Havelland

Die Zeichen im Havelland stehen auf Alarm. Und auf Sperrzone. Nachdem Dirk Peters, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, noch am Donnerstag eindringlich vor der Ausweitung der Afrikanischen Schweinepest in die Region gewarnt hatte, folgte am Freitagvormittag die Hiobsbotschaft. In Groß Glienicke ( Potsdam), direkt an der Grenze des Havellands, wurde Donnerstagabend ein Tierkadaver gemeldet, bei dem das Landeslabor Berlin-Brandenburg den Verdacht auf die Afrikanische Schweinepest feststellte.

Wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, wurde der Kadaver daraufhin zum Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) in Riems ( Mecklenburg-Vorpommern) zur weiteren Abklärung transportiert. Dirk Peters äußerte sich am Freitag entsetzt. „Sollte der Verdachtsfall vom Löffler-Institut bestätigt werden, haben sich meine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet“, sagte er. „Der Fundort des Tieres liegt nur wenige Kilometer vor der Kreisgrenze. Wir werden uns wohl tatsächlich auf ein schlimmes Szenario gefasst machen müssen“.

Anzeige

Amtstierärztin Dörte Wernecke ergreift umgehend erste Maßnahmen

Noch am Freitagabend reagierte die Amtstierärztin des Havellands, Dörte Wernecke. Die abschließende Bestätigung des Befunds durch das Friedrich-Löffler-Institut werde für Sonnabend erwartet. Bis zur Befundbestätigung handele es sich bei dem Kadaver um einen Verdacht der Afrikanischen Schweinepest. Das verendete Tier sei auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam nördlich von Groß-Glienicke in einem Sumpfgebiet aufgefunden worden. Um den Fundort sei unverzüglich ein sogenanntes „gefährdetes Gebiet“ mit einer Kernzone eingerichtet worden, hieß es weiter.

Das gefährdete Gebiet hat einen Radius von 15 Kilometern rund um den Fundort des verendeten Tiers. Im Havelland sind davon laut Wernecke die Kommunen Schönwalde-Glien, Falkensee, Dallgow-Döberitz, Brieselang, Wustermark, Ketzin/ Havel und Nauen betroffen. Im Inneren des Gebiets wird zudem eine Kernzone ausgewiesen, die einen Radius von circa drei bis vier Kilometern hat und zu der unter anderem Teile von Dallgow-Döberitz gehören. In der ist das Betreten der freien Landschaft verboten. Zudem herrscht im gesamten gefährdeten Gebiet ab sofort Jagdruhe, so Wernecke. Jede landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Tätigkeit muss vorerst eingestellt werden, Gesellschaftsjagden und Einzeljagden sind verboten. Es werde umgehend mit der Einzäunung des Kerngebietes und der Fallwildsuche begonnen, erklärte die Amtstierärztin. Betroffen von den Regelungen sind auch die Stadtgebiete von Potsdam und Berlin sowie in Teilen die Landkreise Oberhavel und Potsdam-Mittelmark. Eine Pufferzone wird nach Erkundung der Seuchenlage bekannt gegeben. Diese hat einen Radius von circa 30 Kilometern um den Fundort.

Verendete Tiere sind umgehend zu melden – Hausschweinbesitzer müssen Auffälligkeiten melden

Wernecke weist zudem darauf hin, dass in der Pufferzone alle erlegten und verendet aufgefundenen Wildschweine generell auf die Afrikanische Schweinepest untersucht werden müssen. Verendete Tiere müssen umgehend beim Landkreis Havelland gemeldet werden, dann wird eine Probennahme veranlasst. Verboten ist im gefährdeten Gebiet das Verbringen von Wildschweinen. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Bergeteams. Funde können am Wochenende telefonisch über die Leitstelle 0331/370 10 mitgeteilt werden. Wernicke appelliert, die Suche nach Fallwild unbedingt zu intensivieren, um die Ansteckung weiterer Tiere zu verhindern. Direkte Auswirkung haben die jüngsten Entwicklungen auch für die Halter von Hausschweinen. Sie müssen ab sofort ihre Tiere mit Standort und Anzahl beim Landkreis anzeigen. Treten Auffälligkeiten auf, müssen auch diese mitgeteilt werden.

Bestätigt sich der Verdacht der Schweinepest bei dem aufgefundenen Kadaver, wird am Montag eine Allgemeinverfügung des Landkreises Havelland erwartet.

Der Landkreis Havelland weist darauf hin, dass Anzeigen und Fragen zur Afrikanischen Schweinepest wie folgt möglich sind. Per E-Mail an schweinepest@havelland.de oder montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, unter der Kreis-Hotline 03385/551 19 08.

Von Nadine Bieneck