Semnonendorf entsteht im Norden von Nauen

Nauen

Das Museumsdorf „ Gannahall“ soll an der Ludwig-Jahn-Straße – hinter dem Gelände der Schützengilde – entstehen. Ein Projekt, das der Semnonenbund e.V. schon seit Jahren verfolgt, jetzt nimmt es langsam Gestalt an. Vom Fortgang der Arbeiten machte sich am Donnerstag Landrat Roger Lewandowski ( CDU) während seines Besuches in Nauen ein Bild.

Gannahall entsteht

Die rund 20 Vereinsmitglieder lassen das Leben der Semnonen aufleben, die vor 2000 Jahren auch im Havelland eine große Rolle spielten. Das betrifft das Alltagsleben ebenso wie die Darstellung von Kämpfen. „Die Semnonen hatten für die europäische Geschichte eine große Bedeutung“, sagte Rico Krüger. Bisher hat man das Leben der Germanen vor allem auf Volksfesten präsentiert, zog mit dem ganzen Equipment durch die Lande. „Mit dem Museumsdorf wollen wir nun einen Rahmen für die Darstellung schaffen“, so Krüger.

Vertrag mit der Stadt

So wurde vor einigen Jahren ein Erbbaupachtvertrag an der Ludwig-Jahn-Straße für die rund 300 mal 90 Meter große Fläche mit der Stadt abgeschlossen. „Hier war nur grüne Wiese“, erinnert sich Krüger. Dann wurden Bäume gepflanzt, mittlerweile stehen auch schon einfache Gebäude beziehungsweise sind noch im Bau.

Arbeiten am Wohnhaus

Bereits seit Längerem arbeiten die 20 Vereinsmitglieder an einem Wohnhaus der Semnonen. Dass es noch nicht fertig ist, hat seinen Grund. Zwar haben Zimmerer 2016 das Gerüst aufgestellt, doch die übrigen Arbeiten machen die Vereinsmitglieder, die nicht vom Fach sind, selbst. So ist es für sie ein ständiger Lernprozess. Allein das Decken des Daches mit Schilfrohr stellt eine Herausforderung dar. Mehrfach musste das Reet wieder abgenommen werden. Lernen musste man auch bei den Lehmarbeiten für die Wände, doch mittlerweile klappt es ganz gut, so Krüger. In diesem Jahr soll das Haus fertig werden, und weitere sind geplant.

Schulen und Kitas sind neugierig

Auch wenn der Semnonenbund keine große Werbung macht, so spricht sich die Entwicklung im Norden von Nauen herum. So gebe es Anfragen von Schulen und Kitas, die auf dem Areal mal ein Wochenende verbringen wollen. Das wäre auch im Sinne des Vereins, wie Rico Krüger sagt.

Zuschuss vom Landkreis

„Wir haben aber jetzt drei Jahre erfolglos versucht, ein Zeltlager für Kinder fördern zu lassen“, sagt er. Denn es soll künftig auch in Richtung eines pädagogischen Museumsdorfes gehen. Allerdings ist der Vereinschef froh, dass der Landkreis einen Zuschuss für zwei Stellen gewährt, um die Pflege des Geländes zu gewährleisten.

Tag der Krieger

Schon jetzt finden sieben Veranstaltungen auf dem Gelände statt. Darunter ist seit 2010 auch der Tag der Krieger. „Dadurch ist Nauen mittlerweile eine bekannte Adresse für historischen Kampfsport“, sagt Rico Krüger.

Von Andreas Kaatz