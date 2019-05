Nauen

Verdienstmedaillen für jahrelange treue Dienste der Freiwilligen Feuerwehr Nauen verlieh Stadtwehrführer Jörg Meyer jetzt im Schloss Ribbeck an verdiente Nauener Kameraden.

20 Jahre Ehrenamt

Auf 20 Jahre Ehrenamt können Cornelia Lange und Andres Schulz aus Groß Behnitz, Henry Genge und Leif Hindenberg aus Kienberg, Marcel Friske und Martin Spring aus Nauen, Christian Hartlep aus Tietzow, Alexander Bode, Mathias Egner und Burkhard Scherf aus Wachow zurückblicken. Sie erhielten die Dienstmedaille in Bronze.

Die Silbermedaille für 30 Dienstjahre erhielt Michael Jänisch aus Nauen. Das goldene Dienstjubiläum, also insgesamt 40 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr, feierten Eugen Swiontek aus Wachow, Hans-Joachim Schmoldt aus Kienberg und Joachim Jütz aus Tietzow.

Tietzower ist seit 60 Jahren im Dienst

Stolze 60 Jahre ist Wilfried Pleßow aus Tietzow im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr.

„Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass man freiwillig Jahrzehnte privat zurücksteckt und anderen Menschen in Not hilft“, sagte Nauens Bürgermeister Manuel Meger. Personalmangel bereitet den Kameraden in einigen Nauener Ortsteilen zunehmend Probleme. Die Nachwuchssicherung war bereits bei der Jahresdienstversammlung vor einigen Wochen auf Schloss Ribbeck ein großes Thema.

472 Einsätze im vergangenen Jahr

Im Jahr 2018 rückte die Nauener Feuerwehr zu insgesamt 472 Einsätze aus. Zum Vergleich: 2017 gab es 519 Alarmierungen. Weniger Stürme, mehr verheerende Brände – sogar eine ganze Ortschaft im Süden Brandenburgs bei Treuenbrietzen konnte auch durch den kräftezehrenden Einsatz der Kameraden aus Nauen vor dem Niederbrennen gerettet werden.

Von MAZ