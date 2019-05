Lietzow

Langsam und vorsichtig laufen. Das war das Motto unter dem sich rund 60 Grundschüler vom Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus am Freitag über ein Lietzower Feld bewegten. Bei bei der diesjährigen Jungwildsuche galt es die Gelege von neu geborenen Rehkitzen oder Fasanenhennen zu finden und zu markieren. Diese können im hohen Gras leicht übersehen werden, für viele Tiere ein Todesurteil. Kurz vor der Mahd werden die Wiesen daher abgesucht, für Landwirt Lars Schmidt gehört dieser Vorgang seit Jahren dazu.

Projekttag vom Nauener Jagdverband

Organisiert hatte den Projekttag der Jagdverband Nauen, um den Grundschülern in der Praxis etwas über die heimische Tierwelt zu zeigen. Claus Zidek vom Verband leitete das Projekt an.

Für die Jungwildsucher hieß es daher: In einer Reihe aufstellen, das Seil anfassen und die Wiese vor der anstehenden Mahd gut absuchen. Denn in der Brut- und Setzzeit von März bis Ende Juli werden viele Tierkinder geboren und von ihren Eltern im hohen Gras versteckt. Das Problem: Den Jungtieren fehlt in ihren ersten Lebenswochen das Fluchtverhalten. Sie setzen auf ihre natürliche Tarnung und bewegen sich auch bei Herannahen des lauten Mähdreschers kein Stück. Leider werden sie so während der Gras und Heuernte immer wieder von den Landwirten übersehen.

Wichtige Verhaltensregeln

Bereits auf dem Weg zur Wiese entdeckten die Kinder einige Rehe, während der Frühstückspause konnten sie sich die wichtigesten Verhaltensregeln noch einmal ins Gedächtnis rufen. Die Ricke ist nicht ständig bei ihrem Kitz, sondern lässt es nach dem Säugen wieder allein, um nicht Fuchs oder Raben auf das Kleine aufmerksam zu machen. Genauso ist es bei den Hasen.

Als sich der große Suchtrupp langsam durch die feuchte Wiese bewegte, wurde es spannend. Am Ende der Wiese lag tatsächlich ein Kitz im Gras und duckte sich ganz flach auf den Boden. Der Fundort wurde mit ein Stock markiert, um dem Landwirt die Fundstelle bereits von Weitem anzuzeigen. Die Aktion rettet jedes Jahr vielen Jungtieren das Leben.

Von Laura Sander