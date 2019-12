Nauen

Gleich mehrere Wochen lang erweckte ein gut gefüllter Einkaufswagen bei Rewe im Nauener Karree die Aufmerksamkeit der Kunden. Denn dieser Wagen war Teil eines Gewinnspiels.

Den Siegern winkten gleich drei Einkaufsgutscheine im Wert von 50, 30 und 20 Euro. Diese sollten an jene gehen, die den Gesamtwert des Einkaufswagens am besten schätzen konnten. Was zu dem Zeitpunkt noch keiner der Kunden wusste: 119,39 Euro hätte man für die Waren ausgeben müssen.

Einfach Glück gehabt

Am nächsten kam Marcel Krebs diesem Wert. Beinahe hätte er sogar einen Volltreffer gelandet. Der 18-Jährige lag nämlich nur einen Cent daneben. Er tippte auf einen Wert von 119,40 Euro. Eine besondere Strategie hatte er dabei aber nicht verfolgt, wie er sagt. „Ich habe einfach nur geraten und dann nur Glück gehabt“, so der Nauener.

Was er mit den 50 Euro anfangen wird, das weiß er auch schon. „Ich werde mir dafür eine Guthabenkarte für die Playstation kaufen“, meint er. Hin und wieder, wenn Zeit ist, dann sitzt er zu Hause vor dem Monitor. Momentan spielt Marcel Krebs gern Fifa 20.

Gutschein nach Brädikow

Dass jemand nur einen Cent neben der Einkaufssumme daneben liegt, das hat es übrigens bei dem Gewinnspiel, das auch in anderen Supermärkten in Brandenburg veranstaltet worden ist, bisher noch nicht gegeben.

Den zweiten Platz bei dem Spiel im Nauener Rewe-Markt im Karree belegte Mario Mischok aus Brädikow. Er kann sich über einen Gutschein von 30 Euro freuen. Mario Mischok verfehlte die Summe nur um 56 Cent. Er schätzte den Gesamtwert auf 119,95 Euro.

Dritte wurde Christiane Wetzel aus Pessin. Sie tippte auf 120 Euro, und freute sich, dass sie damit so nah dran war. Der Lohn ist für sie ein 20 Euro-Gutschein, mit dem sie demnächst im Rewe einkaufen kann.

Aus purer Neugier mitgemacht

„Ich mache da eigentlich regelmäßig meinen Einkauf“, sagt sie. Als sie den gefüllten Einkaufswagen entdeckt hatte, habe sie aus purer Neugier mitgemacht. „Ich wollte wissen, ob ich da eine Chance habe.“ Christiane Wetzel ging dazu einmal um den Wagen und legte sich dann auf die 120 Euro fest.

Von Andreas Kaatz