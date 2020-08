Skate-Event „Nauen auf Rollen“ feiert Jubiläum

Nauen

Die fünfte Auflage des beliebten Skate- und BMX-Events „ Nauen auf Rollen“ wird nun doch kein Geisterspiel. „Das Jubiläum am 15. August darf mit Zuschauern stattfinden. Die maximale Obergrenze liegt aber bei 50 Personen“, teilt Jessica Schulz von den Johannitern mit. Die Johanniter haben gemeinsam mit ihren Partnern und der Stadt die Veranstaltung auf die Beine gestellt. Sportfans können das ganze Event auch live bei Youtube auf dem Kanal von Never Enough Streetstore verfolgen.

Anmeldungen per WhatsApp möglich

Von 12 bis 18 Uhr werden im Skate- und BMX-Park Nauen in der Robert-Bosch-Straße 6 die verschiedenen Disziplinen nacheinander antreten. Viele erfahrene Fahrer werden wieder ihr Können auf Scooter (12 bis 14 Uhr), BMX (14 bis 16 Uhr) und Skateboard (16 bis 18 Uhr) präsentieren. Erstmalig wird es auch ein Graffiti-Battle geben. „Wer Lust hat, beim Contest mitzufahren, kann sich per WhatsApp oder Anruf unter 0173/6192884 oder per E-Mail an lisa.gentz@johanniter.de anmelden. Die Startplätze sind leider beschränkt, daher empfehlen wir, sich einen Startplatz zu sichern“, erklärt Lisa Gentz, Leiterin des Jugendklubs Nauen. Es werden jedoch auch bei freier Kapazität am Tag selbst Startplätze vergeben.

Viele Partner vor Ort

Neben der Stadt und den Johannitern ist der Never Enough Streetstore aus Brandenburg an der Havel dabei, der den Skateboard-Contest ausrichtet und die Veranstaltung moderiert. Julian Zacharias von artbox ist Partner des Graffiti-Contests. Außerdem unterstützt die Agentur coopolis bei der Umsetzung des Workshops zum Thema Respekt.

Weitere Informationen gibt es auf Instagram unter sub_industries_nauen oder auf dem Facebook-Kanal skateparknauen.

