Seit einigen Wochen bereits rödelt Serdar Taskin in den Räumen in der Nauener Goethestraße 3. Frisch gemalert sind die bereits, auch die weithin sichtbare Leuchtreklame hängt draußen am Haus bereits über seiner Eingangstür. Bald schon will er dort den ersten „Spätkauf“ in der Stadt eröffnen, der zukünftig den Nauenern bis Mitternacht als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit zur Verfügung steht.