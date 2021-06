So fiebern die Havelländer zur Fußball-EM

Havelland

Freitag startet die Fußball-Europameisterschaft. Wie erleben Havelländer anderer Nationen das europäische Turnier, wenn ihr Heimatland dabei ist, um den Pokal zu spielen? Die MAZ hat sich umgehört.

Fiebern für das Heimatland

Der Engländer Michael Holby lebt seit 2019 in Elstal. „Ich bin der Liebe wegen hergekommen“, sagt der 49-Jährige, der zuvor in London gelebt und schon als Schüler Fußball gespielt hat. Der Bauhandwerker fiebert dem sportlichen Kontinentalereignis entgegen. Natürlich für sein Heimatland. „Wir haben 50 Jahre keinen Titel errungen, waren aber häufig dicht dran. Es wird Zeit.“ Für England als Nation wäre es bedeutsam und eine Wohltat, Europameister zu werden. Da ist sich der Brite sicher.

Michael Holby ist Engländer und lebt seit 2019 im Havelland. Quelle: Marion von Imhoff

Holby setzt auf ein Finale zwischen Frankreich und England, „aber Deutschland ist ein harter Gegner“, lobt er Jogis Jungs. Er selbst spielte semiprofessionell auf der Position des Liberos. Seine Lieblingsmannschaft ist Tottenham Hotspur, der Club aus dem Norden Londons. Was der Havelländer bis zum Finale plant, ist klar: „Ich möchte so viele EM-Spiele wie möglich in den nächsten Wochen sehen“, sagt der 49-Jährige, der wegen eines Arbeitsunfalls derzeit zum Lastwagenfahrer umschult. Aufgrund seiner Verletzung sei es ihm auch nicht mehr möglich, selbst noch den Fußball zu kicken. Dennoch strahlt Michael Holby eine positive Stimmung aus, während er in seinem blühenden Garten in Elstal. Sicher auch in Vorfreude auf die EM.

Fußballbegeistert ist auch Anna Mielewczyk aus Falkensee. Die 41-Jährige stammt aus Polen, lebt inzwischen in Falkensee und hat längst auch einen deutschen Pass. Ihrer Heimat fühlt sie sich trotzdem nach wie vor verbunden. „Meine ganze Familie lebt dort. Wir haben regelmäßig Kontakt.“ Geredet wird dann auch über Fußball, denn: „Wir Polen sind absolut sportverrückt, ganz besonders im Fußball.“ Die Nation habe es oft nicht immer einfach, umso stolzer seien die Menschen dann auf ihre erfolgreichen Athleten. Für Fußball habe sie sich „schon immer interessiert“, berichtet Anna Mielewczyk, während sie – ausgerechnet – auf dem Trainingsplatz des SV Falkensee-Finkenkrug steht. Dort trainiert währenddessen ihr Sohn, „in der U15“, berichtet sie stolz.

Das Abschneiden der Polen

Wenn die Familie nicht gerade für Hertha BSC mitfiebert, schlägt ihr Herz für die polnische Nationalmannschaft. Doch die zweifache Mutter weiß: „Wir haben zwar viele gute Spieler, müssen aber auch zusammen als Mannschaft funktionieren.“ Das klappe nicht immer. Aus diesem Grund sei sie, was das Abschneiden der Polen bei der EM betrifft, noch skeptisch. Gerade erst habe sie mit ihrem Vater telefoniert, während der ein Testspiel der Nationalmannschaft geschaut habe. „Das lief wohl nicht so. Ohne Steigerung kommen wir vielleicht nicht mal über die Gruppenphase hinweg.“ Die EM wird sie auf jeden Fall im Fernsehen verfolgen. Vor allem auf den 19. Juni freut sich Anna Mielewczyk unbändig: „Da feiern wir nicht nur den 18. Geburtstag unserer Tochter, sondern da spielen auch Spanien gegen Polen und Portugal gegen Deutschland.“

Enrico Pavan aus Lietzow. Quelle: Andreas Kaatz

Bei Enrico Pavan wohnen zwei Herzen in der Brust. Sein Vater ist Italiener aus Treviso bei Venedig, seine Mutter Deutsche aus Berlin-Köpenick. Und im Laufe seines Lebens musste sich der 46-jährige Lietzower immer wieder entscheiden, welcher der beiden Nationen er bei großen Fußballturnieren besonders die Daumen drückt. Diesmal ist für ihn die Sache klar: „Da werde ich eher für Deutschland sein.“

Mit Oma vor dem Fernseher gesessen

So deutlich ist es für den in West-Berlin Geborenen und Aufgewachsenen allerdings nicht immer gewesen. „In der Kindheit habe ich in den Ferien viel Zeit bei meiner Oma und meinem Cousin in Italien verbracht.“ Das prägte ihn, zumal die Oma bei Fußballländerspielen auch vor dem Fernseher saß und mit der Squadra Azzurra mitfieberte. Spieler wie Dino Zoff oder Poalo Maldini waren seine Helden auf dem Rasen.

„Bis zum 15. Lebensjahr habe ich mich mehr als Italiener gefühlt. Jetzt als Erwachsener fühle ich mich aber mehr als Deutscher“, sagt Enrico Pavan, den das geordnetere Leben hierzulande mehr anspricht. Trotzdem hängt immer noch ein teil seines Herzens an Italien. So ist es immer ein komisches Gefühl, wenn die beiden Nationen mal aufeinander treffen, bekennt er. Dann heißt es für ihn: „Der Stärkere soll sich durchsetzen.“ Außer bei der Weltmeisterschaft 2006, beim Sommermärchen in Deutschland. „Da haben sie im Radio so arrogant über Italien gelästert, da war ich dann auch für Italien.“ Und damit für die Sieger-Mannschaft. 2:0 ging das Spiel aus.

Heute Trainer in Nauen

Fußball spielte und spielt auch sonst eine Rolle im Leben von Enrico Pavan. Beim VfL Nauen trainiert er seit 2014 die Jugend von den G- bis zu den D-Junioren, hat dazu sogar seit dem Jahre 2019 die B-Lizenz des DFB. „Fußball war schon in meiner Kindheit meine große Leidenschaft. Ich war oft auf dem Bolzplatz zu finden“, sagt er. Später spielte er in West-Berlin auch in Vereinen. Sein Sohn Emilio hat die Fußballbegeisterung vom Vater geerbt. Der Zehnjährige ist Torwart beim VfL Nauen. Wenn die Europameisterschaft am Freitag beginnt, freut er sich auf schöne Spiele. mai/nb/ak

