Nauen

Es ist ein Bild, das man sonst eher aus Neukölln oder Kreuzberg kennt. Große grüne Buchstaben über der Eingangstür in der Goethestraße 3 weisen darauf hin, dass hier der erste Spätkauf von Nauen eröffnet hat. Seit einem Monat betreibt Serdar Taskin seinen neuen „Späti“. Dies ist die übliche Bezeichnung für die Kioske, die in Berlin weit verbreitet sind und auch außerhalb der normalen Ladenöffnungszeiten geöffnet haben. Nach dem Betreten wartet in Taskins Shop das typische Späti-Flair mit bunt befüllten Regalen voller Snacks und Knabbereien. Nur die frisch gestrichenen grauen Wände lassen vermuten, dass der Laden noch in den Kinderschuhen steckt.

Drei Monate Vorbereitungszeit stecken in Nauens erstem „Späti“

Taskin sitzt links hinter der Theke und wartet auf Kundschaft. Über drei Monate brauchte der 34-Jährige, um alles fertig zu stellen. „Ich habe fast alles alleine gemacht“, erzählt Taskin. Dass er als Malergeselle schon so manche Erfahrung mit Renovierungsarbeiten sammeln konnte, sei nützlich gewesen. Geholfen habe ihm aber vor allem sein Vertrauen, dass alles gut gehen wird. Denn die Entscheidung, einen Späti zu eröffnen, kam für Taskin total spontan. „Wegen Corona konnte man ja kaum noch etwas machen. Da habe ich mir irgendwann überlegt, das jetzt einfach auf gut Glück zu versuchen“, erzählt er. Völliges Neuland hat Taskin nicht betreten. Zuvor war er bis 2015 Betreiber eines Spätis in Berlin-Spandau. Er selbst wohnt immer noch dort, doch neuerdings pendelt er jeden Tag nach Nauen.

Begeistert von den freundlichen Menschen

Mit der Umstellung ist er bisher sehr zufrieden. „Die Kundschaft hat mich total herzlich aufgenommen“, berichtet er strahlend. „Manche haben zwar gemeckert, dass ich keinen Alkohol verkaufe. Aber das mache ich momentan nur wegen Corona.“ Die Menschen aus Nauen nimmt er als sehr freundlich und offen war. „Das habe ich mir vorher gar nicht so vorgestellt“, erzählt der gebürtige Türke. Denn sein Umfeld sei eher skeptisch gewesen. Doch er habe bisher keine Probleme durch fremdenfeindliche Äußerungen bekommen. „Letztendlich gibt es überall Risiken, davon lasse ich mich aber nicht einschüchtern“, erklärt er. Neben der Freundlichkeit der Menschen gefällt ihm an Nauen auch die Umgebung, die er als sehr grün und angenehm ruhig wahrnimmt. Wenn es mit dem Laden gut läuft, kann er sich durchaus vorstellen, eines Tages seinen Wohnsitz nach Nauen zu verlagern.

Viel Arbeit und noch zu wenig Kunden

Doch erstmal muss er noch mehr Umsatz machen und zusätzliche Kundschaft gewinnen. „Die ersten Wochen sind sehr ruhig gewesen. „Dadurch, dass ich den Laden hauptsächlich alleine schmeiße, hatte ich keine Zeit mehr, groß Werbung zu machen“, berichtet Taskin. Immerhin einen Instagram-Account hat er sich zugelegt, um beim jüngeren Publikum auf sich aufmerksam zu machen. Bisher finde der Späti vorrangig bei jungen und älteren Leuten Anklang. Diese würden den Laden meistens nutzen, um Getränke zu kaufen. Vor allem trendige Getränke-Neuheiten hätten es seiner jungen Kundschaft angetan. Besonders beliebt ist auch eine für Nauen eher ungewöhnliche Spezialität: „Baklava“, ein türkisches süßes Gebäck mit Pistazien- oder Nussfüllung.

So sieht Nauens erster Späti von innen aus. Neben vielen Snacks und Getränken bekommt man hier auch das beliebte Baklava. Quelle: Leonie Mikulla

Trotz vieler positiver Erlebnisse gibt Taskin zu: „Die Anfangszeit ist schon auch schwer“. Seine Ladenöffnungszeiten sind momentan von 9 bis 23 Uhr, jeden Tag. Und das sind nur die Winteröffnungszeiten, ab Mai möchte er sogar noch länger öffnen. „Solange ich nicht genug Geld habe, um weitere Mitarbeiter einzustellen, muss ich quasi rund um die Uhr vor Ort sein“, erzählt der frischgebackene Spätibesitzer. Nur im Notfall springen sein Bruder oder sein Cousin für ihn ein. Wenn Taskin nicht gerade über Einkaufslisten brütet oder seine Regale sortiert, kann so ein Tag schon einmal ganz schön lang werden. Er höre dann Musik oder gucke Filme, professionelles Faulenzen sozusagen. Wenn es zu einsam wird, besuchen ihn zum Glück seine Freunde und Verwandten. Viele seiner Kumpels sind selber Späti-Besitzer. Das hat Taskin zu seiner Entscheidung inspiriert und macht ihm Mut.

Der Laden kommt gut an

Diesen Mut bewundern seine neuen Nachbarn. So beschreibt Peter Bensch in der Facebook-Gruppe Nauen, dass er Taskin spontan angesprochen hatte, während er sein Schaufenster putzte. „Ihm macht die Pandemie auch zu schaffen, er will sich aber durchboxen“, erzählt Bensch. Dafür wünsche er dem freundlichen jungen Mann alles Gute. Auch das Angebot wird positiv aufgenommen. „Der Laden hat einfach ein cooles Feeling“, findet die 23-jährige Jona Bauer. Es bleibt also abzuwarten, ob der Späti die ersten Monate gut überstehen wird und genug Kunden für sich begeistern kann. Dann könnte er in Nauen schon bald genauso selbstverständlich zum Stadtbild gehören wie die Vorbilder in Berlin.

Von Leonie Mikulla