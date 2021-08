117 Schüler und Schülerinnen wurden an der Graf-von-Arco-Schule in Nauen am Samstag in drei Durchläufen eingeschult und bekamen ein kleines Programm dargeboten. Die Kinder verteilen sich dieses Jahr auf fünf Klassen. Grundschulleiterin Ilona Greve machte deutlich, worauf es in der nächsten Zeit ankommt.