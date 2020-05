So verlief der Gaststätten-Neustart im Osthavelland

Havelland

Die 14-jährige Heda Hummel hält ihre Hände unter den Spender. Wie von Zauberhand wird ihr Desinfektionsmittel über die Hände gesprüht, denn der Spender dosiert dies automatisch. Ihre Familie tut es ihr gleich. Nach der Desinfektion direkt am Eingang des Restaurants „Casa Toro Negro“ am Bahnhof in Dallgow-Döberitz führt Restaurantleiterin Kerstin Vogel die Familie Hummel/Gebel aus Elstal zum Tisch. „Ich bin so froh, dass wir wieder für die Gäste da sein dürfen, sie und die Arbeit haben mir gefehlt“, erzählt die engagierte Frau.

Kontaktliste wird geführt

Der Arbeitsalltag im Steakhaus musste angepasst werden: 50 statt bisher 100 Sitzplätze, Hygienerichtlinien für die Gäste liegen aus, eine Kontaktliste wird geführt, die Service-Mitarbeiter tragen Schutzmasken und Handschuhe. „Das Arbeiten mit Maske ist anstrengender, aber das machen alle gern für die Gäste und für uns selbst“, sagt Kerstin Vogel.

Die Elstaler Familie Hummel/Gebel kommt oft ins Steakhaus nach Dallgow. „Wir haben uns so gefreut, dass wir wieder in unserem Lieblingsrestaurant essen gehen können.“ Mindestens einmal im Monat würden sie das gemeinsame Essen, das ist ein Familienritual sei, genießen. „Irgendeinen Lieferservice haben wir in der Schließzeit nicht genutzt, denn das ist kein Vergleich zum Essen im Restaurant“, so die Familienmitglieder.

Das Ambiente des Lokals spielt eine Rolle

Anders als Familie Dembinski aus Falkensee, die öfter mal Speisen aus Restaurants abgeholt hat. Am Samstag aber trafen sie sich mit der befreundeten Familie Klockenhoff, die ebenfalls in Falkensee lebt, im mexikanischen Restaurant „Coronita“ in der Bahnhofstraße in Falkensee. Denn: Neben dem Essen sei das Ambiente des Lokals für sie wichtig. „Hier sitzen zwei Familien aus einem Bundesland am Tisch. Das entspricht doch den Hygieneregeln“, sagt Olaf Dembinski schmunzelnd.

Inhaber Robel Sternke gibt sich zuversichtlich, die Krise zu überstehen, obwohl die Situation für ihn besonders schwer ist. Am 13. Februar hat er das neu ausgestattete und renovierte „Coronita“ eröffnet, vier Wochen später war schon wieder geschlossen. Jetzt gibt es 46 statt 80 Sitzplätze. Sternke führt eine Kontaktliste. „Der Freitag war nicht so gut, dafür ist der Samstag umso besser. Ich habe zurzeit etwa 60 Prozent weniger Umsatz“.

Außer-Haus-Verkauf hat geholfen

Zwölf Mitarbeiter sind im Einsatz. Trotz gleicher Manpower seien die Kosten höher, weil wegen der Abstandsregelung weniger Gäste zugleich bewirtet werden können. Für die Wiedereröffnung haben Sternke und sein Team das „Coronita“ vorbereitet, eine komplette Grundreinigung gemacht. Und neue Speisenkarten besorgt. „Die kann man abwaschen und desinfizieren“, so der Gastwirt. Während der Schließung bot Sternke seine Speisen außer Haus an, was viel genutzt wurde. „Beim Abholen haben Gäste immer gefragt, wann wir wieder aufmachen können. Das hat uns gezeigt, dass die Leute uns vermissen“, berichtet Robel Sternke. Für die nächste Woche habe er bereits viele Reservierungen notiert.

Einwegspeisekarten sind neu

Die gibt es auch schon im vietnamesische Restaurant „Madame Dao“ in der Spandauer Straße in Falkensee. „Der Freitag war ein guter Eröffnungstag. Viele Stammgäste sind gekommen und haben sich mit uns gefreut“, erzählt Inhaberin Dao Nguyen. Samstag ist es im Restaurant noch ruhig, dafür brummen der Lieferservice und der Außer-Haus-Verkauf. Diesen Service nutzte an diesem Abend Diana Kirchhoff aus Falkensee: „Wir holen sehr oft Essen bei Madame Dao ab. Auch in der Zeit der Schließung haben wir das gemacht.“

Dao Nguyen und ihre Mitarbeiter mussten den Gastraum umbauen, die Sitzplätze von 65 auf 30 reduzieren. Die Gäste erhalten Einwegspeisenkarten, die nach jedem Kunden entsorgt werden.

Ältere Kunden sogar beliefert

Eine Extra-Speisekarte brauchen die Gäste in „Moni’s Bistro“ in der Nauener Mittelstraße nicht. Daran hat sich nichts geändert. Das tägliche Hausgericht steht immer an einer Tafel, das Imbissangebot auch. „Zum Start am Freitag haben wir Stampfkartoffeln mit Rührei und Gurkensalat gemacht. Das ist gut weggegangen“, sagt Inhaberin Monika Hartmann. Trotz verkürzter Öffnungszeiten für den Außer-Haus-Verkauf in den letzten Wochen habe sie auf Kurzarbeit und Kündigungen bei den beiden Angestellten verzichten können. Zwar seien die Umsätze gesunken, „aber wir haben den Kontakt zu älteren alleinstehenden Kunden nicht verloren, einige sogar beliefet. Deshalb war die Wiedersehensfreude am Freitag im Bistro groß“, sagt Hartmann. Auch sie hat jetzt weniger Sitzplätze im Bistro und serviert wie ihre Angestellte Sabine Bölk mit Maske.

Trotz einiger Unterschiede, eines haben alle Gastwirte festgestellt: Die Gäste sind verunsichert. Kerstin Vogel vom „Casa Toro Negro“: „Die Leute rufen an und vergewissern sich, welche Bedingungen für einen Besuch Voraussetzung sind. Das wird sich einpegeln.“

