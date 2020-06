Nauen

Bis zum 31. August haben alle Nauener, denen das kulturelle Leben in der Stadt am Herzen liegt, die Möglichkeit, sich an einer Umfrage des Kulturbüros zu beteiligen. Dazu ist ein Fragebogen auszufüllen – entweder online oder in Papierform. Gäste und Besucher können sich ebenfalls daran beteiligen.

Bei der Umfrage soll es beispielsweise um solche Themen gehen wie: Was ist Ihnen in Sachen Kultur wichtig? Welche Art von Veranstaltungen besuchen Sie gern? Welcher ist Ihr Lieblingskulturort in Nauen? Haben Sie Lust, sich auf dem Gebiet der Kultur zu engagieren?

Online und per Post

Die Umfrage führt das Kulturbüro der Stadt Nauen gemeinsam mit der Beauftragten für Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches Engagement (BBeE) durch. Die Aktion ist offen für alle. Nach dem Zufallsprinzip sind aber bereits 2000 Bürgerinnen und Bürger der Stadt ausgewählt worden, welche auf dem Postwege angeschrieben werden.

Parallel zu dieser postalischen Umfrage gibt es auch eine öffentlich zugängliche Online-Umfrage auf der neuen Webseite der Stadt Nauen, die in den nächsten Tagen online gehen wird. Diese ist zu finden unter www.nauen.de/kulturumfrage.

Um Teilnehmende für die Umfrage zu gewinnen, ist die Beauftragten für Bürgerbeteiligung und ehrenamtliches Engagement mit ihrem Team am 18. Juni sowie am 13., 20. und 27. August, jeweils von 8 bis 13 Uhr, mit Fragebögen und einem offenen Ohr auf dem Nauener Frischemarkt zu finden.

Ergebnisse im September

Nach Abschluss der Befragungszeit werden die Ergebnisse zügig ausgewertet und im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung zur Kulturentwicklung am Mittwoch, dem 16. September um 17 Uhr in der Mensa des Nauener Goethe-Gymnasiums öffentlich vorgestellt.

Hintergrund der Umfrage ist auch, dass die Stadt 2020/21 einen Kulturentwicklungsplan aufstellen will. Damit will man auf die Herausforderungen wie den demografischen Wandel, die fortschreitende Digitalisierung und das veränderte Nutzungsverhalten bezüglich Kultur reagieren.

