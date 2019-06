Nauen

Bei großer Hitze wie in diesen Tagen bietet ein Besuch im Freibad Nauen eine gute Möglichkeit zur Abkühlung. Doch das ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Dies musste auch unser Leser Torsten Krippner erfahren. Derzeit hat das Stadtbad am Montag geschlossen und ist in der übrigen Zeit in den Ferien jeweils nur von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Attraktion von Nauen

„Wie viele andere Nauener finde ich die Öffnungszeiten - bei diesem zweiten Hochsommer in Folge - einfach nicht akzeptabel“, schrieb er uns. Denn das Stadtbad sei nun mal eine „der nicht so zahlreichen Attraktionen in Nauen“. Und gerade jetzt im Hochsommer könne man es nicht voll nutzen. „Das ist bei 35 Grad ein Witz.“

Personalprobleme

Carsten Zieris, Geschäftsführer der kommunalen Dienstleistungsgesellschaft, bedauert die Einschränkungen, sieht aber momentan keine andere Möglichkeit. Er hat ein Personalproblem und ist seit Wochen auf der Suche nach einem Fachangestellten für Bäderbetriebe. Mindestes drei Mitarbeiter mit dieser Qualifikation benötigt er, um bei den normalen Öffnungszeiten das Arbeitszeitgesetz einhalten zu können. Am besten wären sogar vier. „Kurz vor Saisonbeginn hat ein Mitarbeiter gekündigt, darauf waren wir nicht vorbereitet“, so Zieris. Und Ersatz zu finden sei äußerst schwierig. Gerne können sich Fachkräfte melden.

Fachwissen gefragt

Somit kümmern sich momentan nur zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe um die Technik und die Beckenüberwachung. Schnell mal jemand anzulernen, sei in dem Bereich aber nicht möglich, betont der Geschäftsführer: „Wir arbeiten hier mit hochwertiger Technik und mit Chlorgas. Das ist sehr toxisch. Wir brauchen Leute, die die Technik warten und überwachen.“ Er verstehe, dass die Einschränkungen den Bürgern nicht gefallen, „aber wir werden kein Risiko eingehen“, sagt Zieris. „Die Sicherheit hat Vorrang.“

Frühschwimmen entfällt

Der Geschäftsführer ist froh, dass man am Montag zumindest die Schwimmkurse für die Kinder sicher stellen kann. Allerdings ist das bekannte Frühschwimmen, das vor allem die Rentner immer gern in Anspruch genommen haben, an sämtlichen Öffnungstagen nicht mehr möglich. „Das können wir nicht absichern“, so Zieris, der sich auch noch mehr Rettungsschwimmer wünscht. Mit den vorhandenen kann der Betrieb aber auch sichergestellt werden.

Von Andreas Kaatz