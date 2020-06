Start für Autokino: Filmerlebnis in ungewohnter Kulisse

Nauen

Eine Großbildleinwand in ungewohnter Kulisse ist zurzeit auf dem Sägewerksplatz an der Ketziner Straße in Nauen zu sehen. Hier können Cineasten das etwas andere Kinoerlebnis genießen, eines auf vier Rädern. Denn seit dem 28. Mai befindet sich dort ein Autokino.

In den 50er- und 60er-Jahren hatte diese Art des Kinoerlebnisses allgemein Hochkonjunktur, nun lebt sie in Nauen wieder auf.Und so kamen am Auftaktwochenende viele Filmfans, um im eigenen Auto einen Kinofilm anzuschauen. Knapp 80 Fahrzeuge finden dort Platz. Die Tickets sind ausschließlich online erhältlich.

Stellplatz wird zugewiesen

Am Freitagabend wurde „Jumanji: The Next Level“ aufgeführt. Eine Stunde vor Beginn des Filmes war Einlass oder besser gesagt: Einfahrt auf das Gelände. Das Team um die beiden Veranstalter Enrico Gennrich und Tobias Brudlo wies den Besuchern einen Stellplatz zu.

Nach Erreichen der Parkposition wurde der Motor ausgeschaltet und erst einmal die Frequenz im Autoradio eingestellt, denn der Ton für den Film kommt über die Lautsprecher im eigenen Fahrzeug.

Kleine Probleme

Doch nicht bei jedem klappte es am Premierentag sofort: Die Anlagen in neueren Autos ignorierten mal eben die Frequenz, der Suchlauf sprang drüber hinweg. Doch dieses Problem konnte gelöst werden. Das Team des Autokino Nauen leistete schnell Abhilfe.

„Das war kein Problem, es musste lediglich in dem Menü des Autoradios ein Häkchen deaktiviert werden und schon funktionierte es einwandfrei“, so Tobias Brudlo.

Gäste auch aus Brandenburg

Viele der Kinofans in Nauen hatten an dem Abend ihr Debüt in einem Autokino, aber auch alte Hasen fanden sich ein. Sogar aus Brandenburg kamen begeisterte Kino-Fans nach Nauen, um in ihrem Auto das ganz andere Filmerlebnis zu haben.

„Wir waren noch nie in einem Autokino, finden die Atmosphäre aber richtig schön hier, das ist schon etwas Besonderes. Anders als im herkömmlichen Kino hat man hier seine Privatsphäre“, sagten die Brandenburger Jessica Brill und Christian Krüger.

Mit der Tochter nach Nauen

Kathleen Sperling aus Brieselang hat früher oft Filme in einem Autokino angeschaut. An diesem Abend ist sie mit ihrer Tochter Jessy in Nauen, um ihr diese Art von Filmvergnügen näher zu bringen. Denn ihre Tochter hat bisher noch keinerlei Erfahrungen mit dieser Form von Freiluft-Kino machen können.

„Das ist schon etwas sehr Besonderes, einen Film vom Auto aus anschauen zu können. Das ist quasi so, als ob man mit dem eigenen Wohnzimmer hier wäre“, so die Brieselangerin. Die Besucher waren von dem Abend im Autokino begeistert.

Aufbau dauerte zwölf Stunden

Vor dem Start am Donnerstag gab es noch einiges zu tun. „Der Aufbau der Leinwand hat zwölf Stunden in Anspruch genommen, die Stellplätze wurden mit Kreide markiert und einige andere Dinge mussten noch vorbereitet werden“, erklärte Tobias Brudlo.

Am Premierentag waren sie dann ganz schön aufgeregt. „Wir wussten im Vorfeld ja nicht, wie es angenommen wird. Aber alles hat wunderbar funktioniert. Wir haben viele Ankündigungen gemacht und über das Programm informiert. Allerdings dachten wir, dass zur Premiere mehr Besucher kommen würden“, berichteten die beiden Veranstalter Enrico Gennrich und Tobias Brudlo.

Mit dem Start zufrieden

Dass nicht ganz so viele kamen wie erhofft, mag vielleicht auch an dem Pfingstwochenende liegen, an dem viele Menschen jetzt wieder verreisen würden. Trotz allem sind sie mit dem Start ihres Autokinos sehr zufrieden. „Die Besucher haben sich nach dem Film bei uns bedankt, sie fanden es toll, endlich sei in Nauen mal wieder was los. Die Resonanz der Leute zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“.

Von jedem Standpunkt aus hat man eine sehr gute Sicht auf die LED-Leinwand. Und darauf gibt es immer von donnerstags bis samstags ein Kinoprogramm mit unterschiedlichen Streifen zu sehen. „Wir haben ein abwechslungsreiches Filmangebot, für Jung und Alt ist etwas dabei“.

Eventuell auch länger

„Manta, Manta“ und „Werner – Beinhart!“ beispielsweise sind die Lieblingsfilme von Tobias Brudlo. Bei der Auswahl haben die beiden Veranstalter sich aber nicht nur auf ihren eigenen Geschmack verlassen. So wurden Freunde und Familie befragt, was sie gerne sehen würden.

Geplant ist das Autokino vorerst für die Dauer von zwei Monaten. „Wenn unser Konzept gut angenommen wird, können wir uns vorstellen, das Autokino über diesen Zeitraum hinaus weiter zu betreiben – vorausgesetzt, die Genehmigung dazu wird verlängert“, sagten sie.

Auf der Seite des Autokinos Nauen https://autokino-nauen.de befindet sich die Programmübersicht, die Tickets können dort online erworben werden.

Von Hannelore Berg