Sterntaler-Aktion: So helfen die Havelländer

Falkensee

Am Anfang war eine Weihnachtspyramide. Geschenkepäckchen der MAZ-Leser türmten sich in den Räumen der Lokalredaktion. Verteilt wurden sie schließlich an Bedürftige im Havelland. Das war in den 90er-Jahren.

Die Pakete stapelten sich in der Redaktion. Quelle: Konrad Radon

Seitdem bitten wir unsere Leser Jahr für Jahr um Hilfe und Unterstützung für Menschen, den es aus gesundheitlichen oder sozialen Gründen nicht so gut geht. Wir wollen helfen. In diesem Jahr möchten wir den Mädchen und Jungen im Falkenseer ASB-Heim eine Weihnachtsfreude machen. Wir sammeln Geld, um für das Außengelände des Heimes Trimm-dich-Geräte anschaffen zu können.

Hilfe für Mitmenschen, für Nachbarn – das brachte in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 100 000 Euro für Havelländer Projekte zusammen. Diese Projekte waren dabei so bunt wie das Leben selbst. Die MAZ-Redakteure sind dabei auf Menschen gestoßen, die Leid und Kummer kennen, deren Freude am Leben aber riesengroß ist.

Die bunte Theatertruppe von Fliedners vereint Akteure mit und ohne Handicap. Quelle: Laura Sander

Besonders bunt ging es zu, als wir für die Theatergruppe der Fliedners Werkstätten sammelten. Die Schauspieler dieser Truppe sind behindert, was aber ihre Spielfreude und Spielwut nicht mindert. Sie wünschten sich eine Beleuchtungsanlage für ihre Theaterbühne. „Ich bin, was ich bin und was ich bin, ist ungewöhnlich!“ – mit dem Satz hatte sich Steffi vor die Zuschauer gestellt, denn die Theatergruppe gab zum Dank für die Spender und Sponsoren eine Extravorstellung in Falkensee.

Für die Falkenseer Tafel wurde 2019 gesammelt. Quelle: Danilo Hafer

Bei manchen Sterntaler-Aktionen haben wir Helfern geholfen. So bei den vielen Ehrenamtlern, die bei der Nauener oder Falkenseer Tafel für Bedürftige Lebensmittel einsammeln, sortieren und ausgeben. Allein im Osthavelland versorgt die Nauener Tafeln rund 2000 Familien, mit Spendengeld konnte eine neue Kühltruhe angeschafft werden. Im vergangenen Jahr baten wir unsere Leser um Unterstützung für die Falkenseer Tafel. Mit dem Geld konnten die Transporter so umgerüstet werden, dass sie mehr Ware sicher transportieren können. Die Tafeln versorgen Menschen mit zusätzlichen Nahrungsmitteln. Auch im reichen Deutschland gibt es da viele Bedürftige.

Ganz andere Wünsche hatten die Kinder im Ketziner Kinderheim. Sie wünschten sich 2008 etwas, was andere Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern vielleicht schon eher mal erfüllt bekommen: Sie wollten einmal das Tropical Island besuchen. Die MAZ-Leser konnten ihnen diesen Wunsch erfüllen, es kam so viel Geld zusammen, dass ein kleiner Mini-Urlaub unter Palmen draus wurde.

Eine Kutsche für den Jugendhof Berge Quelle: privat

Einen praktischen Nutzen hatten die Bewohner des Jugendhofes in Berge. Viele der Bewohner stammen aus zerrütteten Elternhäusern. Einige haben Straftaten begangen, andere sind psychisch krank. In dem Jugendhof werden sie betreut, die Arbeit mit Tieren ist dabei sehr wichtig. Und genau dafür wurde eine Kutsche angeschafft. Die nutzen die Jugendhof-Bewohner auch für ihre Art von Öffentlichkeitsarbeit, etwa wenn sie zu einem Tag der offenen Tür einladen oder an der Brandenburger Landpartie teilnehmen.

Hilfsprojekte und menschlich anrührende Lebensläufe gab es viele. Die MAZ-Leser unterstützen mit ihrem Sterntaler-Geld den Hospizverein ebenso wie die Förderschule Markee oder den Blinden- und Sehschwachenverein. Geld gab es auch für den Verein Traglinge, der sich um Frühgeborene kümmert. Und zwar um solche, die so früh auf die Welt kommen, dass sie schwer krank sind und die Familien schon mal aus der gewohnten Lebensbahn werfen.

Gesammelt wird in diesem Jahr für das ASB-Kinderheim in Falkensee. Quelle: Friedrich Bungert

In diesem Jahr sammeln wir Geld für Kinder, die aus ganz verschiedenen Gründen nicht oder nicht dauerhaft bei ihren Eltern leben können. Sie sollen bei ihren Weg ins Leben auch Freude, Spaß und Normalität erfahren. Dabei sammeln wir in diesem Jahr Geld für Trimm-Dich-Geräte. Die ersten Spenden für die Sammelaktion, die wir gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund durchführen, sind eingegangen.

Viel Geld ist in den vergangenen Jahren zusammengekommen. Es stammt von Menschen, die etwas abgeben. Das kann die kleine Gabe aus dem Taschengeld ebenso sein wie die Firmenspende. Egal, wie groß die Unterstützung ist, allen gilt dafür unser Dankeschön.

Von Marlies Schnaibel