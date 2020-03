Streitende Frauen im Übergangsheim

Nauen

Polizeibeamte der Inspektion Havelland wurden am Mittwochabend in Nauen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Frauen in ein Asylübergangswohnheim gerufen.

Dort sollten sich zwei Frauen gegenseitig verletzt haben. Nach dem Eintreffen der Polizisten konnte festgestellt werden, dass beide Frauen leicht verletzt waren. Eine 28-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den ersten Zeugenbefragungen sollen die beiden Beteiligten zunächst wegen ihrer spielenden Kinder in Streit geraten sein. Weiterhin haben sich die beiden Frauen dann gegenseitig Verletzungen durch Schubsen und Kratzen zugefügt.

Die Polizisten nahmen Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung in zwei Fällen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu.

Von MAZ