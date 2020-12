Nauen

Daran hat sich bei der Nauener Tafel auch in Corona-Zeiten nichts geändert: Täglich um 7.30 Uhr machen sich die Kleintransporter auf den Weg zu den Supermärkten in der Umgebung und Berlin. Dort laden sie das ein, was am Vortag an Gemüse und Obst übrig geblieben ist.

Aber auch frische Produkte wie etwa Joghurt, Käse oder Wurst nehmen sie gerne mit. Gegen Mittag dann die Ankunft in der Dammstraße. Alles wird in der Garage auf dem Hof sortiert und für die Ausgabe vorbereitet. Ein Angebot für all jene, die sich einen normalen Einkauf im Supermarkt nicht leisten können.

Dienstag bis Samstag

Dienstag bis Samstag können Bedürftige in der Dammstraße 13 die Waren abholen. Wie überall gelten aber auch bei der Nauener Tafel strenge Corona-Regeln. So geht’s im Einbahnstraßen-System zur einen Tür rein und zur anderen raus. Die Kunden werden einzeln abgefertigt, und Maskenpflicht besteht sowieso, „auch zum Schutz der Mitarbeiter“, wie Katrin Gille, Leiterin der Tafel, betont. „Die Leute haben sich schnell daran gewöhnt. Aber diejenigen, die sich nicht daran halten, die bedienen wir nicht“, sagt die Chefin entschieden. Leider ist nicht jeder einsichtig.

Leiten die Nauener Tafel: Katrin Gille und Klaus Kräkel. Quelle: Andreas Kaatz

Wer etwas abholen möchte, der sollte vorher anrufen im Geschäft. Dann bekommt er eine Uhrzeit genannt. „Damit wollen wir verhindern, dass sich vor dem Laden eine Traube bildet“, so Katrin Gille. 120 Haushalte sind derzeit in Nauen registriert, aber nur gut zehn Familien kommen am Tag, weniger als sonst.

Ein tiefer Schlag

„Viele von unseren Stammkunden sind ältere Menschen. Die sind vorsichtiger geworden. Sie kommen noch, aber seltener“, sagt Katrin Gille. Für sie und die anderen Mitarbeiter ist 2020 ein ganz besonders schweres Jahr. Nicht nur die Corona-Pandemie macht ihnen zu schaffen. So ist auch die langjährige Leiterin der Nauener Tafel Marina Sult plötzlich verstorben. „Das war wirklich ein tiefer Schlag. Sie hat das hier immer gerockt.“

Wenn die Waren eintreffen, müssen sie sortiert werden. Quelle: Andreas Kaatz

Und Marina Sult hatte auch immer neue Ideen – so wie die von der „Tafel mobil“. Über Flyer und Mundpropaganda wurde das Angebot bekannt gemacht. Rund 75 Haushalte werden jede Woche beliefert – etwa in Hertefeld, Groß Behnitz oder Wachow. Nutzen können den Service alle, die körperlich nicht mehr in die Lage sind, nach Nauen zu kommen, oder auch sonst mobil eingeschränkt sind.

Nur noch Kaffee to go

Schade finden die angestellten und ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter auch, dass in diesen Zeiten das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt. „Es ist ja auch immer wie eine Begegnungsstätte gewesen. Die Leute sind froh, dass sie mal raus kommen“, sagt Klaus Kräkel, der stellvertretende Vorsitzende der Tafel. „Sonst trinken sie hier auch mal einen Kaffee oder essen eine Bockwurst“, ergänzt Katrin Gille. Jetzt gibt es nur Kaffee to go.

Aber so ganz ohne ein kurzes Gespräch bleibt es trotzdem nicht. „Viele kommen ja schon jahrelang zu uns. Da haben sie dann auch mal was auf dem Herzen, was sie los werden wollen. Man merkt, wenn sie etwas bedrückt. Viele Kunden haben niemanden, dem sie das erzählen können“, sagt sie.

Fürs Schämen kein Grund

Aber nicht für jeden ist es einfach, zur Nauener Tafel zu kommen. Sie schämen sich, wie etwa die alleinerziehende Mutter, die ihren Kindern nicht sagen wollte, dass sie zur Tafel geht. Doch zum Schämen gebe es keinen Grund, wie Katrin Gille und Klaus Kräkel sagen. Schließlich würden sie ja auch eine Spende hinterlassen, bekommen die Waren also nicht umsonst.

Kerstin Schmucker-Müller desinfiziert regelmäßig die Eingangstür Quelle: Andreas Kaatz

Eine ständige Sorge ist immer die Finanzierung der Tafel. Zwar ist der Vorstand dankbar, dass sich die Stadt Nauen an einigen Kosten beteiligt. Aber es bleiben noch viele andere Dinge übrig, beispielsweise der Fuhrpark. Denn die fünf Fahrzeuge sind mehr als zehn Jahre alt, die Reparaturen nehmen zu. „Wir haben uns deshalb richtig doll darüber gefreut, dass wir vor Kurzem von der Sparkassenstiftung Geld bekommen haben für den Kauf eines neueren Fahrzeuges“, sagt die Vorsitzende.

Weniger Lebensmittel bereitgestellt

Aber weitere Spenden seien gern gesehen. Sie würde sich zudem wünschen, dass auch andere Supermärkte, bei denen viele noch gut erhaltene Dinge in der Tonne verschwinden, sich dazu entschließen könnten, diese an die Tafeln abzugeben. Denn die bereitgestellte Menge an Lebensmittel hat sich in den vergangenen Monaten deutlich reduziert.

Klaus Kräkel ist seit 14 Jahren bei der Tafel dabei. Er hätte schon in Rente gehen können, will aber nicht. „Dafür bin ich zu lange dabei. Es ist alles sehr familiär, und man spürt auch die Dankbarkeit der Kunden.“

Von Andreas Kaatz