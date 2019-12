Nauen

Ein Teilstück der Hamburger Straße in Nauen wird Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Demnach werden die Absperrungen in dem Bauabschnitt vom Kreisverkehr am Rathaus bis Höhe der Aral-Tankstelle entfernt, teilt die Stadtverwaltung mit. Somit werden auch die halbseitigen Absperrungen an der Ecke Schützenstraße aufgehoben und die Hamburger Straße kann vom Kreisverkehr am Rathaus bis zum Fontaneweg befahren werden.

Umleitung bleibt bestehen

Eine Durchfahrt bis zum Luchcenter ist weiterhin nicht möglich, da derzeit noch Bauarbeiten an Gehwegen, Parktaschen, Regenwasseranschlüssen sowie Fahrbahnarbeiten erfolgen müssen. Daher bleibt die Umleitungsstrecke über die B5 weiterhin bestehen. Neu ist, dass nach der Aldi-Zufahrt die Fahrbahn (Richtung Lessingweg) voll gesperrt wird und die Vollsperrung von der Tankstelle bis hinter die Zufahrt zum Fontaneweg versetzt wird. Der Bereich Bardeystraße/Ecke Hamburger Straße muss ebenfalls noch voll gesperrt bleiben.

Da in dem Abschnitt Kreisverkehr bis zum Fontaneweg noch Kleinstarbeiten in den Nebenanlagen erfolgen können, bleibt die Höchstgeschwindigkeit weiterhin auf 30 Km/h beschränkt. Die Verkehrsbelastung für die Anwohner im Goetheweg könne somit entlastet werden, da nun zusätzlich auch die An- und Abfahrten über den Fontaneweg erfolgen können.

Bürgermeister lobt Baufortschritt

„Vom Bauablauf konnte schon viel mehr umgesetzt werden, dass bereits vor der Weihnachtszeit schon eine Verkehrsfreigabe erfolgen kann. Dieser Baufortschritt ist durch das hervorragende Zusammenwirken und der Ausführung des Unternehmen Eurovia zu verdanken“, lobte Bürgermeister Manuel (LWN).

Von MAZ