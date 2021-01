Nauen

Etwa 400000 Besucher laufen während der Grünen Woche durch die Hallen am Messegelände in Berlin. Ein Großteil auch durch die Brandenburghalle. Viele suchen regionale Produkte, wollen frische Ware, wollen wissen, woher es kommt, was sie essen und trinken. Weil die Grüne Woche aber dieses Jahr nur am Bildschirm zu verfolgen ist, hat der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland und Landtagsabgeordneter Johannes Funke ( SPD) in einem Nauener Rewe-Markt getestet, wie viele Produkte aus dem Land Brandenburg dort zu finden sind.

„Um es gleich zu sagen, ich war positiv überrascht“, so Funke. Schnell füllte sich sein Einkaufswagen, zuerst mit Äpfeln und Chicorée aus Brandenburg. Weiter ging es zu den Milchprodukten. Hemme-Milch aus der Schorfheide stand im Kühlschrank. Hinzu kamen Eier aus Beelitz, Bier aus Neuzelle, Gurken aus dem Spreewald und Ketchup und Säfte aus Werder. „Am Ende hatte ich 25 Produkte im Korb. Immerhin“, so Johannes Funke.

Qualitätssiegel für Regionales ist im Gespräch

Natürlich würde er sich noch mehr einheimische Erzeugnisse in den Supermärkten wünschen: „Am Montag wird im Landtagsausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz wieder grundsätzlich zum Thema regionale Wertschöpfung beraten und wie man die Wünsche der Brandenburger Landwirte, Imker und Spargelbauern erfüllen kann.“ Außerdem sei ja im Koalitionsvertrag verankert, ein EU-notifizierte Qualitätssiegel für regionale Produkte einzuführen, um es den heimischen Anbietern zu erleichtern, in den Märkten gelistet zu werden, so Funke.

Dass im Nauener Rewe-Markt 25 Brandenburger Produkte gefunden wurden, ordnet die für die neuen Bundesländer zuständige Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens wie folgt ein: „In der Hauptsaison sind in den Rewe-Märkten etwa 25 bis 35 regionale Erzeugnisse zu finden. Also liegt Nauen mit 25 im Winter recht gut.“ Insgesamt seien etwa 15000 Produkte in einem durchschnittlich großen Rewe-Markt zu finden.

Die Marktleiter haben Einfluss bei regionalen Produkten

„Einen gewissen Anteil daran, wie hoch die Quote der regionalen Erzeugnisse ist, hat der Marktleiter. Aber auch unsere Außendienstmitarbeiter, die sich mit Landwirten oder anderen Anbietern vor Ort in Verbindung setzen und die Bedingungen und Voraussetzungen für eine Listung im Markt bespreche“, so Stephanie Behrens. Etwa sechs Monate dauere es, bis ein neues regionales Produkt aufgenommen wird. Die Anbieter solcher Waren müssten zwar keine riesigen Mengen absichern, aber zum Beispiel die Verpackung mit dem Streifencode, so dass die Ware gescannt werden kann.

Die Konkurrenz der kleinen Hofläden, die verstärkt auch im Havelland entstanden sind, müssen die großen Ketten nicht fürchten. Doch haben die kleinen Läden auch Erfolge zu verzeichnen, wie Stefanie Peters von der Agro-Farm Nauen weiß. „Wir haben mit unserem Hofladen 2018 begonnen und hatten eine Sorte Honig, eine Marmelade und Kartoffeln im Angebot. Heute sind es 50 verschiedene Produkte. Die Kunden kommen von weit her, um die frische hausgemachte Ware zu kaufen.“

Hofläden sind im Kommen

In dem Laden am Schwanebecker Weg in Neukammer finden sich Wurst aus Gülpe, Schinken und Räucherkäse aus Wachow, Joghurt aus Töplitz, Säfte aus Kyritz, Mehl aus Luckenwalde, Havelwasser aus Ribbeck/ Berlin, Eier aus der Prignitz, Marmelade in allen Sorten von den Friesacker Landfrauen, Whisky und Weine aus Werder, Essig aus Buchow-Karpzow und Honig aus Ribbeck und Ziesar. „Der Vorteil der Hofläden sind neben der Frische vor allem die kurzen Wege vom Produzent zum Kunden. Wenn uns heute einer Waren anbietet, können die ein paar Tage später im Landen liegen“, sagt Stefanie Peters.

Von Jens Wegener