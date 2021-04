Tietzow: Medaillen für Feuerwehrleute

Nauen

Bei einer Festveranstaltung im kleinen Rahmen dankte die Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) am Montagabend in Tietzow besonders verdiente Ehrenamtler: den Feuerwehrleuten. Sechs von ihnen wurden mit offiziellen Auszeichnungen geehrt. Zugleich sicherte er der Feuerwehr die weitere Unterstützung der Stadt zu.

Auszeichnung im kleine Rahmen

Gemeinsam mit den Vorsitzenden der Nauener Stadtverordnetenversammlung Ralph Bluhm (LWN) und dem Stadtwehrführer Jörg Meyer verlieh der Bürgermeister im Namen des Brandenburger Innenministeriums die Medaillen für treue Dienste. „Eigentlich müsste der Rahmen der Ehrung viel größer ausfallen als coronabedingt in diesem und im vergangenen Jahr. Manchmal ist aber der kleine Rahmen viel persönlicher - so wie heute“, sagte der Bürgermeister und stellte dabei in Aussicht, künftig - also nach überstandener Corona-Lage - auch wieder die gesamte Einheit einladen zu können.

Langjährige Mitstreiter geehrt

Mehrere Feuerwehrleute wurden bei der Gelegenheit offiziell für ihre langjährige ehrenamtliche Mitarbeit geehrt: Löschmeister Nico Voigt der Einheit Börnicke erhielt die „Medaille für treue Dienste“ in Kupfer für jeweils zehn Dienstjahre. Brandmeister Joachim Potrafke wurde die „Medaille für treue Dienste“ in Bronze für 20 Jahre in der Feuerwehr Einheit Tietzow verliehen. Die „Medaille für treue Dienste“ in Silber für 30 Jahre bekamen die drei Oberlöschmeister Torsten Eue, Martin Pawlowsky (beide gehören zur Einheit Tietzow), Mathias Tober (Einheit Börnicke) sowie Brandmeister Mike Schönburg (Einheit Tietzow) verliehen.

Gutes Lebensgefühl in Tietzow

Der SVV-Vorsitzende Ralph Bluhm lobte die Tietzower: „Es ist toll, was von den Kameradinnen und Kameraden hier in den letzten Jahren aufgebaut wurde und wie in Tietzow mit 15 Feuerwehrleuten die Fahnen hoch gehalten werden. Man merkt, dass sich die Menschen in Tietzow wohl fühlen.“ Für die Zukunft wünscht sich der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, dass sich die Jugend im Ort vernetzt und das weiterbetreibt, was hier in den vielen Jahren aufgebaut wurde.

Von MAZonline