Nauen

In Nauen ist ein Motorradfahrer gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 46 Jahre alte Mann sei am Montagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Andere Fahrzeuge seien der Sprecherin zufolge nicht beteiligt gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Zuvor war eine 44 Jahre alte Motorradfahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache am Montagmorgen ebenfalls in Nauen im Landkreis Havelland auf einen Lastwagen gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 44-Jährige wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag starb.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von RND/dpa