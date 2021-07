Wagenitz

„Viele Hände schnelles Ende“: Dieses Motto war jetzt in Wagenitz angesagt. Am Sonnabend, den 3. Juli 2021, hatten sich Wagenitzer und Mühlenberger getroffen. Ihr Ziel: Der Spielplatz in Wagenitz sollte aufgemöbelt werden. Initiator der Aktion und Gemeindevertreter Phillipp Scharschmidt: „Dieses Projekt hatten wir schon etwas länger auf dem Schirm.“

Gemeinde Mühlenberge hat Geld lockergemacht

Denn der Aktion waren mehrere Förderanträge vorangegangen. Da sie immer abgelehnt wurden, hatte sich die Gemeinde Mühlenberge im Winter 2020 entschlossen, den Wagenitzern eine Starthilfe für ihr Projekt zu geben.

Um alle Meinungen und Ressourcen des Ortes zu bündeln, hatten die Vereine, Interessengruppen und Gemeindevertreter gemeinsam für ihren Spielplatz kooperiert. Auch Sponsoren für das Projekt wurden gesucht – Volltreffer. Im Laufe des Jahres machten Anwohner, Unternehmen und Vereine aus der Region Geld für den Spielplatz locker. „Parallel wurde an einem Konzept für den Spielplatz gearbeitet“, sagt Phillipp Scharschmidt. „Besonders wichtig war den Wagenitzern dabei, dass auch für die Kleinsten unter drei Jahren ein Spielgerät bereitsteht. Auch einen Schattenplatz hatten sich die Eltern gewünscht. Weiterhin sollte der neue Spielplatz auch nicht mehr so statisch wirken.“

Der Sandberg um die Leiter der Rutsche aufgeschippt – jetzt müssen die Kids nicht mehr so steil die Leiter hochklettern, um zu rutschen. Quelle: privat

Nach mehreren Treffen der Arbeitsgruppe war das Ziel klar: Ein Spielgerät für Kinder unter drei Jahren sollte angeschafft werden. Auch eine neue Wippe stand auf dem Plan sowie eine weitere überdachte Sitz-Fläche, die die Wagenitzer „Waldschänke“ nennen. Zudem sollte die vorhandene Rutsche versetzt werden.

Sonnabend, um 8 Uhr morgens, ging die Aktion los. Toll, dass der Ortsvorsteher W. Breitenbücher auch einige seiner Maschinen bereitgestellt hatte. Und die Initiatoren staunten nicht schlecht: Es waren wieder viel mehr Helfer gekommen, als für den Spielplatz-Umbau gebraucht wurden. Da hatten die Wagenitzer eine Idee: Denn Corona hatte den letzten Frühjahrsputz ausfallen lassen. Viel Arbeit war so liegengeblieben – Arbeit, die jetzt endlich angepackt werden konnte.

26 Helfer haben mitgemacht

Schnell waren die 26 fleißigen Helfer eingeteilt. Ein Trupp verteilte sich gleich im Ort. „So konnten noch die Waldschänken gestrichen werden. Auch das Umfeld des Schwedenturms haben wir auf Vordermann gebracht und die Spazierwege gemäht“, sagt Gemeindevertreter Andreas Gräning, (38), der die Aktion mitinitiiert hatte. Jetzt sitzt auch wieder die Nase der Strohkuh am Ortskern gerade, die der starke Regen in Schieflage gebracht hatte.

Und damit die Kids nicht mehr so hoch auf die Leiter der Rutsche klettern müssen, hatten die fleißigen Spielplatzhelfer noch einen kleinen Berg um die Leiter geschaufelt: Jippi – schon bald darf wieder in Wagenitz gerutscht werden. „Am Mittwoch, den 7. Juli 2021, kommt der TÜV zur Abnahme der Spielgeräte“, sagt Wilhelm Breitenbücher. „Und sobald der Rollrasen um die Spielgeräte angewachsen ist, darf der Spielplatz wieder benutzt werden.“

Sobald der Rollrasen um die Rutsche angewachsen ist, darf hier wieder gerutscht werden. Quelle: Privat

Hungern mussten die Spielplatzbauer auch nicht. Gegen 12 Uhr schallte es durch den Ortskern „Essen fassen“. Die Wagenitzer Frauen hatten für die Verpflegung gesorgt. Ein Großteil der Arbeiten war bis dahin abgeschlossen. Gegen 14 Uhr war der Spielplatz tipptop und alle saßen noch gemütlich beisammen.

Phillipp Scharschmidt: „Die gesamte Aktion hätte ohne die zahlreichen Unterstützer und Sponsoren nicht umgesetzt werden können. Vielen Dank im Namen der Kleinsten sind an dieser Stelle die richtigen Worte. Jetzt steht noch die Lieferung einer Waldschänke an.Sie soll im August kommen.“

Übrigens: Im Herbst wollen die Wagenitzer beim jährlichen Herbstputz wieder loslegen: Dann soll unter anderem als Schattenspender ein Baum gepflanzt und ein Sonnensegel aufgestellt werden.

Von MAZ online