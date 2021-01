Trotz oder wegen Corona: Viele Havelländer gaben sich 2020 das „Ja“-Wort

Havelland

Mächtig gebeutelt sind Hochzeitspaare seit Beginn der Corona-Pandemie. Terminverschiebungen und -absagen, eingeschränkte Gästelisten, immer wieder neue Regelungen machen den Heiratswilligen und Hochzeitsplanern das Leben schwer. Vom Ja-Wort abgehalten hat das viele verliebte Paare im Havelland trotzdem nicht.

Ketzin verzeichnet im Jahr 2020 Rekordzahlen

So gaben sich im Ketziner Standesamt 2020 überdurchschnittlich viele Paare das Ja-Wort. 40 bis 50 sind es durchschnittlich jährlich, sagt Standesbeamtin Michelle Palm, die sich seit 2018 um die Hochzeiten in der Havelstadt kümmert. Exakt 54 Paare heirateten im Corona-Jahr in Ketzin. Etwa 60 Prozent von ihnen kamen aus Berlin und Potsdam. „Zum einen haben wir ein sehr schönes Hochzeitszimmer, zum anderen kann in Ketzin nach Absprache an jedem Wochentag – außer sonntags – geheiratet werden“, sagt Michelle Palm. Außerdem habe Ketzin den Wasseranschluss, was bedeutet, dass in jüngster Zeit oft Wasserwanderer, die mit ihrem Boot in Ketzin anlegen, vor den Traualtar entweder im Rathaus oder in der Außenstelle im Schloss Paretz getreten sind.

Personenbegrenzung ist eine große Umstellung

Nur eine Hochzeitszeremonie sei im Vorjahr wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt und auf 2021 verschoben worden. „Es ist schon eine große Einschränkung, dass an der Zeremonie nur maximal fünf Personen teilnehmen dürfen. Oft saß ich mit Braut und Bräutigam allein im Zimmer, wenn sie noch keine Kinder hatten“, so Palm. Für 2021 stehen bisher zehn Termine für Hochzeiten in ihrem Kalender.

Geheiratet werden kann auch in der Waldschule Pausin. Quelle: MAZ-Archiv

Eine Menge zu tun hatten 2020 auch die Standesbeamten in Falkensee. 260 Paare gaben sich in der Gartenstadt das Ja-Wort. Diese Zahl liege im Durchschnitt der vergangenen Jahre, sagt Pressesprecherin Luisa Bellack. 16 Paare sagten ihren Termin der Eheschließung coronabedingt ab, fünf weitere verschoben ihren Termin. 46 der insgesamt 260 Eheschließungen fanden in der Außenstelle des Falkenseer Standesamtes in der Waldschule in Pausin statt. Insgesamt waren 30 Samstage im Jahr 2020 mit Eheschließungen belegt. „Es gab viele Paare, die bereits lange zusammenleben und sich aufgrund der Corona-Situation kurzfristig entschlossen haben, zu heiraten“, berichtet Luisa Bellack. Von den Paaren, die ihren Termin im vergangenen Jahr absagten, hätten einige bereits einen neuen für das Jahr 2021 vereinbart. Für bestimmte Tage in unterschiedlichen Monaten im Jahr 2021 sei bereits eine erhöhte Nachfrage absehbar, so Bellack.

„Alles wie gehabt“ in Brieselang

Einen großen Ansturm kann Brieselangs Standesbeamtin Claudia Pegel hingegen nicht vermelden. „Wir haben derzeit nur eine Anmeldung, der Termin ist im Februar“, sagt sie. Darüber hinaus seien jedoch mehrere Termine zumindest vorgemerkt – gleich zwei am Samstag nach Himmelfahrt. „Eigentlich ist es bei uns so wie gehabt“, resümiert sie. Manche Paare hätten ihre Hochzeit 2020 verschoben. Von einem Einbruch bei den Trauungszahlen sei 2020 in Brieselang jedoch nichts zu spüren gewesen – im Gegenteil. „Wir hatten mit 55 Hochzeiten sogar mehr als im Jahr davor“, sagt Claudia Pegel. Da waren es 46. Die meisten Eheschließungen gab es in Brieselang zuletzt im Jahr 2018 mit insgesamt 61. „Unter den Hochzeitspaaren sind auch viele Berliner, die in der Hauptstadt keinen passenden Termin gefunden haben oder gezielt ins Umland wollten“, sagt Claudia Pegel.

Heiraten in Corona-Zeiten im Schloss Ribbeck. Quelle: Marlies Schnaibel

Etliche Terminverschiebungen in Nauen – „um mit der ganzen Familie feiern zu können“

Aus dem Amt Friesack war zu erfahren, dass bisher für das anstehende Jahr keine auffällige Erhöhung von Anmeldungen für Trauungen zu erkennen sei. Ebenfalls keine Auffälligkeiten stellt Nauens Standesamtsleiterin Heike Schulz für das Hochzeitsjahr 2021 fest. „Die derzeitige Nachfrage von Terminen muss als ‚wie üblich‘ eingeschätzt werden“, sagt sie. „Wie jedes Jahr sind wir am Jahresanfang bereits hinsichtlich der Wochenendtermine zu fast 100 Prozent ausgebucht.“ Diese Tendenz sei durch coronabedingte Absagen oder Verschiebungen durch vereinzelte Paare etwas verschärft worden. „Besonders nachgefragt werden natürlich Termine in der Zeit von Mai bis September, besonders die Freitage und Samstage.“ Es habe zudem einige Paare gegeben, die von sich aus ihre Trauung auf Grund der Kontaktbeschränkungen in den Herbst 2020 oder auf das Jahr 2021 verschoben haben – in der Hoffnung, den besonderen Tag dann mit der ganzen Familie feiern zu können, so Schulz.

Trotz Corona ansprechende und feierliche Atmosphäre für das Ja-Wort

Zwei Drittel der Paare heirateten 2020 im Trauzimmer des Nauener Rathauses, ein Fünftel im Schloss Ribbeck und 15 Prozent auf dem Landgut Groß Behnitz. Die meisten Paare kamen 2020 aus Nauen – fast die Hälfte. Ein Fünftel kam aus Wustermark und rund ein Drittel von außerhalb – darunter gefühlt sehr viele Berliner, so Schulz. Die Standesbeamten seien in der Corona-Zeit angehalten, die Trauungen kurz zu halten, um die Kontaktzeit zu vermindern. „Es wird aber in jedem Fall eine ansprechende, feierliche und persönliche Atmosphäre geschaffen“, verspricht Schulz.

Von Jens Wegener, Andreas Kaatz und Nadine Bieneck