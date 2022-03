Ukraine-Hilfe: Freidenkerbund im Havelland sammelt Spenden

Falkensee/Nauen

Der Humanistische Freidenkerbund Havelland will zusätzliche Hilfen für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, anbieten. Dafür bittet er die Havelländer um Unterstützung, die bei der Falkenseer Tafel und der Kleiderkammer Nauen abgegeben werden können. „Bitte spenden Sie Sachgegenstände für die Kriegsflüchtlinge“, sagte Volker Mueller vom Freidenkerbund am Dienstag.

Spenden werden in Nauen und Falkensee entgegen genommen

An den beiden genannten Stellen werden insbesondere folgende Sachspenden angenommen, sortiert und verteilt: Kleidung vor allem für Frauen und Kinder, Bettwäsche, Haushaltswäsche, Decken, Schlafsäcke, Kopfkissen, Straßen- und Hausschuhe, Geschirr und andere Haushaltsgegenstände, Hygiene- und Sanitärbedarf, Windeln, Feuchttücher, Zahnputzzeug, Schreibsachen sowie Kinderspielzeug.

Auch Mobilar wird gesucht

In Falkensee wird auch Mobiliar angenommen: Kinder- und Erwachsenenbetten, Fahrräder, Schränke, Tische und Stühle, Kühlschrank, Waschmaschine. In Nauen und Falkensee sind außerdem haltbare Konserven mit Lebensmitteln, Baby- und Kleinkindnahrung, Nudeln und Reis, Kaffee, Tee, Getränkeflaschen und anderes gefragt. Wer Geld für die soziale, zivilgesellschaftliche Arbeit des Vereins spenden will, kann dies mit dem Verwendungszweck „Flüchtlingshilfen“ in Nauen beziehungsweise Falkensee spenden. In beiden Orten würden zudem noch „zusätzliche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Sortieren und Ausgeben und für Fahrdienste gesucht“, teilte Mueller ebenfalls mit.

Die Kleiderkammer und das interkulturelle Begegnungscafé in Nauen befinden sich in der Karl-Thon-Straße 42, Nachfragen unter: 03321/748 41 80. Die Falkenseer Tafel und die soziale Möbelbörse haben in der Döberitzer Straße 15 ihren Sitz, Telefon 03322/42 92 65 und -12 78 18.

Von MAZonline