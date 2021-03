Nauen

Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen in der Oranienburger Straße in Nauen einen Radfahrer übersehen, der von rechts kam. Der 42-jährige Autofahrer wollte gerade von einem Parkplatz in die Straße einbiegen.

Der 33 Jahre alte Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von MAZonline