Kaum aufgehängt, schon sind sie beschmiert oder abgerissen: Zum Bundestagswahlkampf gibt es auch den Kampf um die Wahlplakate. Und der wird mit unlauteren Mitteln geführt. Manche Plakate liegen am Boden, sind verdreht oder zerfetzt, andere sind großflächig beschmiert worden und einige fehlen nach kurzer Zeit plötzlich komplett. Das Ausmaß des Plakat-Vandalismus’ wird von den Ortsverbänden der verschiedenen Parteien im Havelland jedoch unterschiedlich stark wahrgenommen.

Gemischtes Bild bei den Linken und Grünen

„Wir haben Freitagnachmittag in Lietzow, Berge und Ribbeck Plakate aufgehängt. Am Mittwoch wurden wir angerufen, dass dort komplett alle Wahlplakate entfernt wurden“, berichtet Antje Koch (Linke), die den Wahlkampf ihrer Partei in den Wahlkreisen 56 und 58 leitet. „Auch in Brieselang in den Hauptstraßen wurden Plakate an den Laternen zerstört“, so Koch weiter. In Falkensee blieb Die Linke bisher davon verschont: „Lediglich ein Plakat musste bisher ersetzt werden“, berichtet Harald Petzold, Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Jedoch gibt er zu bedenken: „Plakate des Bündnis gegen Rechts wurden in Größenordnungen heruntergerissen und zerstört. Dem Bündnis gehört auch Die Linke in Falkensee an.“

Auch Plakate vom "Bündnis gegen Rechts" wurden bereits entwendet in Falkensee. Quelle: Marlies Schnaibel

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei Bündnis 90/Die Grünen ab: „Aus Falkensee gibt es noch keine Meldung. In Wustermark, Elstal und Priort wurden an die 15 Plakate abgenommen, kaum, dass sie aufgehängt wurden“, erzählt Heinrich Reinke aus Falkensee, der sich im Wahlkampfteam engagiert. „Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Mitstreiter großartig überrascht sind. Das scheint noch im normalen Rahmen zu sein“, so Reinke.

FDP hat sich vorbereitet auf die Zerstörungswut

Anders wird das Thema bei der FDP wahrgenommen: „Wir waren sehr erschrocken, als wir festgestellt haben, wie groß die Schäden bei vielen Parteien sind, und haben den Eindruck, dass es stärker geworden ist“, berichtet Melanie Bühne, stellvertretende Vorsitzende der FDP in Falkensee. Aus letzten Wahlkämpfen sei das Phänomen bekannt, dass speziell die zuerst aufgehängten Plakate beschädigt werden. Die FDP habe sich deswegen entschieden, später mit der Plakatierung zu beginnen: „Wir werden erst dieses Wochenende mit einem Großteil rausgehen. In einem Ortsteil werden wir gegebenenfalls gar nicht hängen, weil dort bei letzten Wahlen so große Schäden entstanden sind.“ So zeige die Erfahrung, dass Wahlplakate speziell in Schönwalde stark beschädigt wurden.

Viel Frust bei der AfD

Auch die AfD erlebt starke Beeinträchtigungen im Wahlkampf. „In der Ketziner Straße in Nauen wurden neun Wahlplakate mit schwarzer Farbe besprüht. Drei Täter wurden auf frischer Tat von der Polizei ertappt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet“, berichtet Dominik Kaufner, Kreisvorsitzender der AfD im Havelland und Direktkandidat im Wahlkreis 56. Auch in Falkensee seien massiv Wahlplakate abgerissen worden. „Wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen und konsequent Anzeige erstatten. Wir hoffen, dass der Rechtsstaat uns schützt. Hinweise aus der Bevölkerung gibt es genug. Die Mehrheit stoßen diese undemokratischen Methoden ab – egal, ob AfD-Wähler oder nicht“, berichtet Kaufner.

Bei der CDU geht man ebenfalls strikt gegen Beschädigungen vor: „In Falkensee wurden 120 Plakate von Uwe Feiler entwendet, was wir bei der Polizei zur Anzeige gebracht haben“, berichtet Rainer Ganser, Stadtverordneter in Falkensee. Auch in anderen Teilen des Havellands sind die Plakate von Uwe Feiler besonders betroffen. „Wir recherchieren momentan noch, wie viele es sind, und werden auch diese der Polizei melden“, sagt Jörg Rakow, Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands.

Ein Wahlplakat der CDU mit Uwe Feiler liegt auf der Wiese. Quelle: Leonie Mikulla

Anzeigen sind wichtig für eine realistische Statistik

Anzeige zu erstatten, sei wichtig, damit die Statistik später möglichst repräsentativ für die tatsächlichen Vorfälle ist. „Das gilt auch für andere Bereiche, in denen Vandalismus ein Thema ist. Wir brauchen eine realistische Statistik, damit auch entsprechende Schwerpunkte und Stellen geschaffen werden, um die Problematik zu bekämpfen“, so Rakow.

Maike Ziemann, Mitarbeiterin der SPD im Wahlkreis 58, sieht dies ähnlich: „Wir bringen alle zerstörten Plakate zur Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei.“ Allerdings sei dies in der Umsetzung gar nicht immer leicht. „Für uns ist es schwierig, den Standort von Plakaten festzumachen, die einfach irgendwo liegen“, so Ziemann. Was das Ausmaß der Zerstörung angeht, liegen für die SPD noch keine Zahlen vor. Die Einschätzung fällt deswegen noch zurückhaltend aus: „Es entsteht subjektiv der Eindruck, dass es dieses Jahr heftiger ist als die Jahre zuvor. Das wird sich aber erst nach dem Wahlkampf feststellen lassen.“

Von Leonie Mikulla