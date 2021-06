Verdiente Feuerwehrleute aus Bergerdamm ausgezeichnet

Berderdamm

Retten, bergen, löschen, schützen – so lautet der Wahlspruch der Feuerwehr. Nachdem in den vergangenen Wochen die Kameraden in den Ortsteilen Kienberg, Börnicke, Tietzow, Markee, Ribbeck, Groß Behnitz, Berge, Klein Behnitz und Nauen geehrt wurden, freuten sich diesmal eine Kameradin und vier Kameraden der Feuerwehr Nauen Einheit Bergerdamm über die Auszeichnungen.

Bürgermeister überbringt Auszeichnung

Eine Urkunde des Brandenburgischen Innenministers Michael Stübgen (CDU) und fünf Medaillen hatten Bürgermeister Manuel Meger (LWN) und der Vorsitzende der Nauener Stadtverordnetenversammlung Ralph Bluhm (LWN) dabei, um die fünf Feuerwehrleute in Bergerdamm auszuzeichnen. Auch der Ortswehrführer der Einheit Bergerdamm Pascal Chemnitz und Stadtwehrführer Jörg Meyer gehörten zu den Gratulanten.

„Rund um die Uhr sorgen die Kameradinnen und Kameraden für die Sicherheit der Menschen in ihrer Nachbarschaft. Sie rücken auch dann zu den Einsätzen aus, wenn das Elfmeterschießen am spannendsten ist und die Feier bei den Freunden gerade richtig Fahrt aufgenommen hat. Und gerade dadurch stehen sie für Zusammenhalt und Gemeinschaft vor Ort“, lobte Bürgermeister Meger das Engagement der Feuerwehrleute.

Auszeichnung verdienter Feuerwehrleute in Bergerdamm Quelle: Norbert Faltin

Mit der goldenen Medaille für 40 Jahre treue Dienste wurden am Abend Erster Hauptlöschmeister Bernhardt Dahnke ausgezeichnet, der seit 1980 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist.

Goldene Medaille für Klaus Hirschka

Ebenfalls seit 1980 ist Hauptlöschmeister Klaus Hirschka bei der Feuerwehr. Auch er wurde mit der goldenen Treudienstmedaille ausgezeichnet.

Hauptfeuerwehrfrau Daniela Chemnitz ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und erhielt damit die Medaille in Bronze.

Hauptfeuerwehrmann Kevin Binner, der seit 1999 dabei ist, erhielt ebenfalls die bronzene Auszeichnung.

So wie auch Hauptlöschmeister Pascal Chemnitz, der zudem seit Mai 2019 ist der Ortswehrführer der Einheit Bergerdamm ist. Er folgte auf André Taube und hatte den Lehrgang zum Gruppenführer und zum Ortswehrführer absolviert.

Hauptlöschmeister René Müller nahm am Abend ebenfalls seine Auszeichnung persönlich in Empfang, da er bei den Feierlichkeiten in Nauen am 15. Juni nicht teilnehmen konnte.

Auszeichnung im Land Brandenburg

Die Medaille für treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr ist eine staatliche Auszeichnung des Landes Brandenburg, die am 15. Februar 1994 durch den Landtag von Brandenburg unter seinem damaligen Ministerpräsidenten des Landes Manfred Stolpe gestiftet wurde. Die Auszeichnung dient dabei der Würdigung langjähriger treuer Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Medaille wird an alle Feuerwehrangehörige verliehen, die ihre treuen Dienste in einer Freiwilligen Feuerwehr leisten und ohne Unterbrechung ihre Pflicht erfüllt haben. Sie wird dabei in fünf Stufen verliehen:

I. Stufe in Kupfer nach 10 Dienstjahren, II. Stufe in Bronze nach 20 Dienstjahren, III. Stufe in Silber nach 30 Dienstjahren, IV. Stufe in Gold nach 40 Dienstjahren, Sonderstufe in Gold nach 50 Dienstjahren. Die Sonderstufe in Gold wird dabei an Personen verliehen, die ab dem 1. Juli 1999 erstmals die Voraussetzung für die Verleihung erfüllen.

Bei der Gemeindegebietsreform des Landes Brandenburg wurde Bergerdamm am 26. Oktober 2003 ein Ortsteil von Nauen. Der Ort zählt etwa 500 Einwohner.

Von MAZonline