Der Verein Mikado aus Nauen organisierte jüngst eine Kräuterwanderung rund um den Groß Behnitzer See mit Ursula Trolda. An der nahmen Gäste aus aller Welt teil, die parallel eine internationale Diplomatenveranstaltung besuchten. Nicht nur um Kräuter ging es letztlich, sondern auch um den Klimawandel und gesellschaftliche Aktivitäten in der Region rund um die Region Nauen.