Verletzte durch Unfälle auf der B5

Nauen/Haage

Zu zwei Unfällen mit verletzten Personen kam es am Sonnabend auf der Bundesstraße 5 im Havelland. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin kam gegen 8.45 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Nauen und Bredow aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mit dem Fahrzeug. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde zunächst verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B 5 war in Fahrtrichtung Berlin für fast eine Stunde gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Vorfahrt nicht beachtet

Ein Verkehrsunfall ereignete sich auf der B 5 gegen 12.35 Uhr am Abzweig Haage. Der Unfallverursacher befuhr die Bundesstraße aus Richtung Berlin. Beim Abbiegen nach Haage übersah der Fahrzeugführer den entgegen kommenden Pkw, es kam zum Zusammenstoß. Beide verletzte Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZ