Nauen

Zwei Frauen aus Nauen wurden am Sonntagabend von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Der Mann, der mit unterdrückter Telefonnummer anrief, gab sich als Polizeibeamter des Reviers Nauen aus. Er stellte sich als Hauptkommissar Hartmann vor und versuchte die Frauen zu täuschen, indem er ihnen erzählte, dass in der Nähe Einbrecher gefasst wurden. Diese hätten einen Zettel mit Name, Adresse und Telefonnummer der Angerufenen bei sich getragen.

Angerufene erkannten die Masche des Täters

Der angebliche Polizist versuchte auf diese Weise, den Frauen Angst zu machen. Beide erkannten aber die Betrugsmasche sofort und beendeten das Gespräch. Anschließend informierten sie die echte Polizei über den Vorfall und erstatteten Anzeige.

Von MAZonline