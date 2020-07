Havelland

Es sollte wie jedes Jahr der Auftakt zu einem erlebnisreichen Sommer werden: das Kreisjugendfeuerwehrcamp im MAFZ Erlebnispark Paaren im Glien. Doch wegen der Corona-Einschränkungen musste das beliebte Ausbildungslager abgesagt werden. „Das ist wirklich ein Drama für die Kinder und Jugendlichen. Es war am ersten Ferienwochenende immer der erste Höhepunkt nach der Zeugnisausgabe“, sagt Michael Reuter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Havelland.

MAFZ ist noch geschlossen

So wie dem Feuerwehrcamp ergeht es in diesem Sommer vielen Veranstaltungen im Havelland. Das MAFZ bleibt bis einschließlich 17. Juli geschlossen, so steht es auf der Internetseite. Geplant war eigentlich, die Family Fun Days erstmals im Sommer auszurichten, daraus wird jetzt nichts. Sie sind abgesagt. So wie alle anderen Veranstaltungen auch.

Mit verlängerten Öffnungszeiten empfängt hingegen Karls Erlebnisdorf in Elstal erlebnishungrige Familien. Der Park hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Es gilt der Mindestabstand und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Die Besucherzahl ist begrenzt, es kommt unter Umständen zu Wartezeiten.

Mikado lädt zum Ferien-Camp ins Stadtbad

Dass der Bedarf an Ferienangeboten, gerade nach der Corona-Zeit, in der Kinder und Jugendliche viel Zeit zu Hause verbracht haben, groß ist, weiß Anke Bienwald vom Nauener Verein Mikado. „Umso mehr freut es uns, dass unser traditionelles Feriencamp im Stadtbad auch in diesem Jahr stattfinden kann“, so Bienwald. Vom 13. bis 24. Juli werden insgesamt rund 100 Kinder – 50 pro Woche – ein paar entspannte Sommertage verbringen können. Auf dem Gelände wurde zudem ein extra Sanitärtrakt für die Kinder geschaffen, damit die Hygieneregeln eingehalten werden können.

Im Nachbarschaftsgarten lädt Mikado für Freitag ab 14 Uhr zu einer Tischbauaktion. Am 10. Juli soll ab 17 Uhr gegrillt werden. Der 17. Juli steht im Zeichen des Wassers. Hier soll geplanscht und können Wasserbomben gebaut werden.

„In Ketzin machen wir am 13. Juli gemeinsam mit der Grundschule einen Naturlehrtag, der sich vornehmlich an Grundschüler richtet“, so Bienwald.

Jugendklub Saftladen ist geöffnet

In Falkensee hat der Jugendklub Saftladen geöffnet, der auch in den Ferien immer mittwochs seinen Graffiti-Workshop anbietet. „Hier sollte man sich aber unbedingt vorher anmelden, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind“, so Bienwald. Wegen der Corona-Einschränkungen wird es in diesem Sommer auch kein Pappbootrennen am Falkenhagener See geben.

Das Falkenseer Museum musste seine Sommerakademie absagen, es wäre die zehnte Auflage gewesen. Geplant war ein Seminar für Kinder mit dem Titel „Warum sammelt ein Museum Dinge?“ und das Sommerkino. Hier stand der Defa-Kinderfilm „Der Drache Daniel“ auf dem Programm.

Sommer-Camps auf dem Nauener Campus

Viel los ist hingegen auf dem Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus, der in diesem Jahr gleich drei Sommer-Camps anbietet. Vom 3. bis 7. August können Jugendliche das Programmieren mit Arudino lernen. Vom 13. bis 17. Juli gibt es das Sport-Camp. Neben Sport- und Geländespielen können die Teilnehmer verschiedene Sportarten von Leichtathletik bis Rugby kennenlernen. In der letzten Ferienwoche kommen dann die Fans der englischen Sprache beim English Language Summer Camp auf ihre Kosten.

Noch bis zum 10. Juli verteilt die Falkenseer Stadtbibliothek wieder ihre Sommer-Lese-Überraschungen, die sich vornehmlich an Kinder im Grundschulalter richten und jeweils fünf Bücher enthalten. Wer solch ein Paket erhalten möchte, muss dies jedoch bei den Mitarbeitern der Stadtbibliothek vorbestellen.

Von Danilo Hafer