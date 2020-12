Nauen

Eigentlich wollte Monika Hartmann nie einen Imbiss betreiben und Essen in großen Mengen kochen. Doch dann kam alles anders und jetzt – 21 Jahre danach – ist Schluss mit „Moni’s Bistro“ in Nauen, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Ende des Jahres schließt die Schwanebeckerin die Räume in der Mittelstraße endgültig zu.

„Es ist mir schon schwer gefallen, aber irgendwann muss man wissen, wann Schluss ist. Ich möchte das Leben noch ein wenig genießen“, sagt Monika Hartmann, die von ihren Kunden oft nur Moni genannt wurde, ein wenig wehmütig. Sie tut es aus Altersgründen. Corona hat ihr die Entscheidung aber auch noch ein wenig erleichtert. Denn die Einnahmen waren in diesem Jahr deutlich weggebrochen wie bei so vielen Gewerbetreibenden. „Ein oder zwei gute Tage in der Woche retten nicht den ganzen Monat“, sagt die 66-Jährige.

Zum Schluss wurde es emotional

Die Verabschiedung in dieser Woche war sehr emotional. Da floss nicht nur eine Träne. Denn für ihre Kunden hatte sie immer ein offenes Ohr. „Es kamen auch viele ältere alleinstehende und verwitwete Leute.“ Denen hat sie Halt gegeben. „Meine Kundschaft bestand aus einfachen, netten Leuten. Es gab nie Kunden, mit denen man gestritten hatte. Und auch Fremde haben sich hier wohlgefühlt“, sagt sie.

Ein Berliner, der öfter in Nauen zu tun hatte, sei regelmäßig vorbeigekommen und habe mal gesagt, dass er sowas Familiäres noch nie kennengelernt habe. „Und die meisten Kunden hatten sich auch an meine kodderige Schnauze gewöhnt“, sagt sie lachend.

Anfangs war es keine Option

Dabei war Gastronomie nicht unbedingt eine Option für sie. Ursprünglich kommt sie aus einer ganz anderen Branche. Zu DDR-Zeiten war sie bei der Baustoffversorgung tätig, arbeitete als Disponentin für den Fuhrpark. Nach der Wende wurde sie angesprochen und gefragt, ob sie im Bistro im Nauener Karree arbeiten möchte. „Da habe ich dann angefangen zu kochen, auch größere Portionen. Und obwohl es nie meine Absicht war, in einen Imbiss zu gehen, so habe ich es bis heute nicht bereut.“

Nachdem das Bistro im Karree zugemacht hatte, wurde sie darauf aufmerksam, dass die Betreiberin des Containers in der Gartenstraße aufhören will. Monika Hartmann übernahm diesen dann 1999 und so war „Monis Brutzelbude“ geboren. „Der Renner war Gulasch mit Nudeln. Um halb zwölf fing der Verkauf an, um viertel Eins war er schon Geschichte.“

Im Winter mit dicken Jacken

Natürlich gab es auch viele andere Imbissgerichte – und das zu jeder Jahreszeit. „Im Winter froren die Schiebebleche des Containers ein und mussten mit heißem Wasser aufgetaut werden“, erinnert sie sich. „Der Imbiss war ja nicht beheizt, wir standen da mit Schal und dicken Jacken. Außerdem war es sehr beengt. Gearbeitet haben wir mit zwei Herdplatten“, so die Imbiss-Betreiberin. „Das hat mir immer Spaß gemacht, auch wenn am Monatsende nicht viel übrig blieb.“ Von Beginn an immer an ihrer Seite bis zuletzt: ihre Kollegin Sabine Bölk.

„Man hat in der Zeit wirklich viele Leute kennengelernt“, sagt Monika Hartmann. Das war dann auch in „Monis Schlemmerstübchen“ am Lindenplatz nicht anders. 2008 zog sie in die Ladenräume um, in denen sich davor ein Blumengeschäft befand. „Da war es dann warm und wir hatten vernünftige Sitzmöglichkeiten.“

Schließlich wechselte sie 2015 noch einmal – in die Räume des ehemaligen „Altstadtambiente“ in der Mittelstraße, wo es mehr Platz als bisher gab. „Da hat der Nachtwächter Vorträge gehalten und wir haben unter anderem Geburtstage und Trauerfeiern ausgerichtet“, sagt die Chefin, die zudem immer vieles mitbekam. „Wenn es etwas Neues gab, dann erfuhr man es hier“, sagt sie schmunzelnd.

Deftige deutsche Küche

Wer ins Bistro ging, der bekam aber vor allem deftige deutsche Küche. Von Topfwurst bis Nudeln mit Wurstgulasch war alles dabei. Dann konnte man auf der Speisetafel am Eingang unter anderem lesen: „ Russenmützen“ (Paprikaschote) oder „Sprungtabletten“ (Süßsaure Eier). Mittwoch gab’s Eintopf. Das Essen bestand fast immer aus hausgemachter Ware.

„Ich hatte auch Kunden, die in der Anfangszeit noch in die Arco-Schule gingen, damals in der Brutzelbude ihren Burger gekauft und mich die ganzen Jahre über begleitet haben. Dann hieß es immer: Gib mir mal den Testsieger.“ Die MAZ hatte nämlich einst Monis Burger zum geschmacklichen Gewinner in der Stadt erklärt. Und einige ihrer treuen Kunden kamen jetzt auch am allerletzten Tag und verlangten noch einmal den Testsieger.

Viele Kunden, und nicht nur ihre treuen Bauarbeiter, vermissen Moni schon jetzt. „Ich möchte mich bei allen Kollegen und Kunden bedanken.“ Für Moni wird es jetzt ruhiger zugehen. Nicht mehr um 5 Uhr aufstehen und um 6.30 Uhr den Laden öffnen. Das findet sie ganz angenehm. „Aber ich kann auch nicht von 100 auf null gehen. Ich muss auch künftig etwas zu tun haben“, sagt Monika Hartmann. So wird sie das Catering fortsetzen und jede Woche ein paar Stunden im Hofladen der Agro-Farm arbeiten. „Ab Januar bin ich dann auch alle 14 Tage auf dem Wochenmarkt in Nauen zu finden.“

