Vögel kämpfen um Nisthilfe in Hertefeld

Der Kampf um Wohnraum ist knapp. Nicht nur in der Großstadt unter Menschen, auch auf dem Land unter Vögeln. Diese Beobachtungen machte Erich Strebel aus dem Nauener Ortsteil Hertefeld. Der gelernte Ofenbauer hatte in seinem Haus in der Hertefelder Dorfstraße einen Nistksten mit Öffnung und Außenrand unter seinem Giebel eingerichtet, um den seit Jahren in seinem Garten lebenden Ohreulen ein Zuhause zu geben.

Für Eulen eingerichtet

„Die jungen Ohreulen auf meinen Bäumen sollten es zum Nisten im Herbst einfacher haben“, erzählt Erich Streubel, der von 1967 bis 1995 im Volkseigenen Gut (VEG) Hertefeld in verschiedenen Funktionen beschäftigt war. Im Herbst 2017 war das „Vogelappartement“ unter seinem Dach eingerichtet, der verwitwete Rentner freute sich auf seine neuen Mitbewohner.

Erich Strebel hat im Dach seines Hauses eine Nistmöglichkeit geschaffen. Quelle: Ulrich Hansbuer

„Doch die Eulen kamen nicht“, berichtet Erich Strebel. Im folgenden Jahr interessierten sich dann Falken für das Vogel-Haus von Hertefeld. „Gleich fünf Eier lagen später im Nest und alle waren ausgebrütet“, so Strebel. Als diese dann flugfähig waren, flogen die Eltern immer auf und ab, beobachtete er: „Sie wollten ihre Jungen rauslocken.“ Erich Strebel und seine Familie dachten erst, die Jungen seien in Gefahr. Bei einer Kontrolle des Nistplatzes stellten sie aber beruhigend fest: „Alle fünf ausgeflogen.“ Das war im Jahre 2018.

Dohlen und Falken kamen

Ein Jahr später blieb der private Nistplatz von Hertefeld leer, keine Eulen, keine Falken. Dann kamen die Dohlen und wollten unter den Dachboden. „Die Dohlen beobachteten vom Dachfirst aus den Falken, der vor der Öffnung sitzend sein Revier verteidigte“, erzählt Strebel von einem Schauspiel vor Monaten.

Sechs Jungvögel

Dann kontrollierte Erich Strebel die Nistanlage: „Die Dohlen hatten wohl gewonnen, allerlei Baumaterial wurde eingetragen, dann herrschte wieder Ruhe.“ Eigentlich wollte er vier Wochen später schon das Nest säubern, doch dann die Überraschung: In dem Nest lagen zwei Dohleneier, die nicht geschlüpft waren. „In der anderen Ecke saßen aber sechs andere junge Vögel, vier kräftige und zwei kleinere, putzmunter“, berichtet Strebel. Er vermutet, dass es Falken sind. Er machte Fotos und freute sich.

Blick auf die Jungen im Vogelhaus Hertefeld Quelle: Ulrich Hansbuer

Erich Strebel, der ein Herz für Falken hat, vermutet, dass die Fütterung seiner jungen Falken nachts stattfindet: „Tagsüber sind keine Aktivitäten zu sehen.“ Mit seiner Vermutung könnte der Hertefelder aber falsch liegen, sagt Konrad Bauer vom Nabu Osthavelland: „Turmfalken werden nicht nachts gefüttert, das spricht eher für Schleiereulen.“ Die ganz jungen Vögel können leicht verwechselt werden, sie sind kleine flauschige weiße Puschel. „Aber Herr Strebel wird schnell sehen, was es für Vögel sind“, ist Konrad Bauer sicher.

Nisthilfe vom Nabu

Im Nabu Osthavelland setzen sich Vogelfreunde seit Jahren für den besonderen Schutz von Dohlen, Turmfalken und Schleiereulen ein. Die Nistkastengruppe betreut mittlerweile mehr als 170 Nistkästen an über 50 Standorten. „Von allen privat aufgehängten oder eingerichteten Nistkästen haben wir natürlich nicht Kenntnis“, sagt Konrad Bauer, „aber wir beraten gern.“

