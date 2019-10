Niebede

Der Nabu Regionalverband Osthavelland zeichnet gemeinsam mit dem Beratungsausschuss für das Deutsche Glockenwesen am Sonntag die Evangelischen Kirchengemeinden Wachow und Niebede mit der Urkunde „ Lebensraum Kirchturm“ aus. Dazu erhalten diese eine Plakette für ihre Verdienste um den Artenschutz im Land Brandenburg für die gefährdeten Vogelarten Dohlen und Turmfalken. Die Gemeinden sind bereits die fünfte und sechste Kirche im Osthavelland, die auf diese Weise ausgezeichnet werden.

Die Kirchtürme in Wachow und Niebede sind seit Jahren erfolgreiche Brutplätze für die beiden Vogelarten. Die Dohle brütet im Osthavelland vorwiegend in hohen Kirchtürmen, wenn sie denn einen Zugang zu Brutplätzen findet. In den Kirchtürmen in Wachow und Niebede wurden mehrere Nistkästen mit Kontrollklappen angebracht, die ohne größere Störung auf erfolgreiche Bruten kontrolliert werden können.

Die Kirchtürme bieten vor allem den Turmfalken einen ruhigen und störungsarmen Brutplatz, den diese gern annehmen. Der Nabu nutzt die Gelegenheit, sich bei den Kirchengemeinden für die Unterstützung der bedrohten Vögel zu bedanken.

Von MAZ