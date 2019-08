Nauen

Plakate mit volksverhetzenden Inhalten sind an mehreren Ortseingangsschildern von Nauen gefunden worden. Betroffen waren die Brandenburger Straße, die Ketziner Straße und die Graf-Arco-Straße, wie die Polizei auf MAZ-Anfrage sagte. „Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der Volksverhetzung“, so Sprecherin Therese Franz.

Raimond Heydt entdeckte die Schilder

Bereits am vergangenen Samstag hatte der Nauener Stadtverordnete Raimond Heydt ( Piratenpartei) bei einem Familienausflug in Lietzow solche Schilder entdeckt, sie eingesammelt und der Polizei übergeben. „Es sind selbst gemalte Pappen mit einem nachgeahmtem Verkehrsschild ’Achtung Gefahr’ und einem Zusatzschild ’Achtung Rapefugees’“, so Heydt.

Solche Schilder wurden in Nauen entdeckt. Quelle: privat

Der Begriff „Rapefugee“ ist ein sogenanntes Kofferwort aus den englischen Begriffen für Flüchtling (Refugee) und Vergewaltigung (Rape). Das politische Schlagwort wurde von deutschen rechtspopulistischen Bewegungen eingeführt, unter anderem vom wegen Volksverhetzung vorbestraften Pegida-Gründer Lutz Bachmann. Mittlerweile ist die Begrifflichkeit eine in rechten und ausländerfeindlichen Kreisen gängige Vokabel zur Verächtlichmachung von Geflüchteten.

Stadt wird in den Dreck gezogen

„Diese widerliche Menschen verachtende Hetze macht mich wütend. Die Täter wollen das Klima in der Stadt gezielt vergiften und Hass gegen Geflüchtete schüren. Ganz nebenbei ziehen sie damit auch noch die Stadt in den Dreck und bestätigen das Bild von Nauen, das kriminelle Neonazis wie Maik Schneider von uns in der ganzen Republik verbreitet haben. Deshalb habe ich Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Volksverhetzung gestellt“, so Heydt.

Polizei ermittelt

Die Polizei bestätigt die Angaben von Raimond Heydt. Ob die angebrachten Schilder in Zusammenhang mit einem Angriff auf eine 30-jährige Nauenerin vor wenigen Tagen stehen, die von drei Männern ausländischer Herkunft verübt worden sein soll, ist nicht klar.

„Es ist grundsätzlich so, dass die Kriminalpolizei in ihren Ermittlungen immer Zusammenhänge zu stattgefundenen Ereignissen oder Straftaten prüft und in die Suche nach einem möglichen Tatverdächtigen einbezieht“, sagte Polizeisprecherin Therese Franz.

Ausländerfeindlicher Flyer in Briefkästen

Wie Raimond Heydt weiter mitteilte, würden in den sozialen Netzwerken „zeitgleich Bilder von einem hetzerischen und ausländerfeindlichen Flyer, der in einigen Nauener Briefkästen gelandet ist, zu finden sein. „Meines Wissens wurde noch nie eine Vergewaltigung von einen Menschen mit ausländischer Herkunft in Nauen zur Anzeige gebracht.“

Es sei traurig, „wenn Lügen und Desinformation heutzutage eine derartige Wucht entfalten, dass man es jedesmal klarstellen muss“, sagt Heydt.

Von Jens Wegener