Vor 30 Jahren: Nauen bekommt einen neuen Bürgermeister

Falkensee/Nauen

Diese Worte haben auch nach 30 Jahren wenig an ihrer Gültigkeit verloren: „Optimismus, überparteiliches Handeln im Interesse der Bürger, strenge Trennung zwischen Legislative und Exekutive, Bürgernähe und Bürgerfreundlichkeit, Toleranz und Glück“ – das waren Worte, die Werner Appel vor drei Jahrzehnten am 17. April 1991 sprach, als er zum Bürgermeister von Nauen gewählt wurde. Der SPD-Mann trat die Nachfolge von Wolfgang Seeger an, der aus gesundheitlichen Gründen aufhörte. Für den neuen Mann im Amt stimmten 35 Abgeordnete, vier waren gegen ihn. Es war eine harmonische Staffelstabübergabe, berichtete die MAZ im April 1991.

Aufgaben in der Kommunalpolitik

Was aber nicht bedeutete, dass die Kommunalpolitik in der Zeit gemütlich war. Schlag auf Schlag mussten Dinge neu geregelt werden: Friedhofssatzung, Straßenreinigungssatzung, Flächennutzungsplan. Heftig wurde über die Schulstruktur diskutiert, in der Aprilsitzung einigten sich die Abgeordneten auf sechs Schulen für die Kreisstadt Nauen: ein Gymnasium, eine Gesamtschule, drei Grundschulen und eine Lernbehindertenschule. Die CDU war dafür, die Idee einer Realschule für Nauen noch weiter zu verfolgen.

Kritik am Bundesvermögensamt

Werner Appell nutzte seine erste Sitzung als Bürgermeister auch für kritische Worte, und zwar wegen der schleppenden Entscheidung des Bundesvermögensamtes in Sachen eines Einkaufszentrums am Lindenplatz.

Bundespolitik und Lokalpolitik lagen eng beieinander. Das wurde unter anderem sichtbar in einer Veranstaltung, über die in der MAZ-Ausgabe vom 16. April berichtet wurde. „Entschädigung statt Rückgabe“ forderte darin die Schönwalder Siedlergemeinschaft.

Die Ängste in Schönwalde

500 Menschen waren der Einladung der Siedlergemeinschaft zu einer Informationsversammlung gefolgt, um am Stadtbad über ihre Zukunft zu diskutieren. Der Ort hatte ein Problem, das viele in Ostdeutschland betraf: In Schönwalde gab es 1500 Grundstücke, deren Mieter, Pächter und Nutzer nicht im Grundbuch standen. Es waren vor allem PDS-Abgeordnete aus Kreis und Land, die sich für die Ängste der Menschen und ihre Forderung „Entschädigung statt Rückgabe“ interessierten. Letztlich konnten sie das Bundesprinzip aus dem Einigungsvertrag aber nicht umkehren, unter großen Schmerzen wurde auch in Schönwalde das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ umgesetzt.

Kriminalität nimmt zu

Nicht nur wegen der Grundstücksfragen bestanden im Frühjahr 1991 Ängste. Auch die steigende Kriminalitätsrate machte den Havelländern Sorgen. Im ersten Quartal 1991 wurden im Altkreis Nauen 1144 Straftaten gezählt, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es nur 478 Anzeigen gewesen. Allerdings waren erstmals auch Fahrraddiebstähle in die Statistik mit aufgenommen. Falkensee mit 536 und Nauen mit 285 Straftaten waren die Spitzenreiter.

Von Marlies Schnaibel