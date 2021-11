Wachow

Marode Straßen gibt es in den Ortsteilen der Stadt Nauen zuhauf. Neben der L 86 durch Markee gehört dazu auch die Landesstraße 91 durch Wachow. Beide Straßen lagen aufgrund ihres schlechten Zustandes auch bei der MAZ-Aktion „Schlechteste Straße im Osthavelland gesucht“ vorne, Markee trug sogar den Sieg davon.

Für die Wachower Straße – rund 1000 Meter – gibt es jetzt Hoffnung auf eine Sanierung. „Wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass es 2023 mit den Bauarbeiten losgehen kann“, sagt Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Wenn der Stadthaushalt 2022 so beschlossen werde, dann stehe auch Geld für eine Kofinanzierung zur Verfügung. Rund 500 000 Euro sind vorgesehen. Die Kommune selber muss sich nämlich unter anderem um die Herstellung der Gehwege, der Straßenbeleuchtung und des Begleitgrüns kümmern.

Landesbetrieb hat Landesstraße 91 in Wachow im Blick

Da es sich um eine Landesstraße handelt, ist für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Wachow der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig. Der will die Verbindung zwischen Päwesin und Wachow wieder auf Vordermann bringen. In dem Zuge soll dann auch die L 91 durch Wachow in Angriff genommen werden, wie Frank Schmidt vom Landesbetrieb sagt. „Wir haben mit dem Ortsvorsteher und dem Bürgermeister darüber gesprochen, dass wir die Ortsdurchfahrt angehen wollen“, sagt er.

Viele Lkws fahren durch Wachow. Quelle: Andreas Kaatz

„Wachow ist schon lange ein Problem. Die Straße gehört zur Verbindung zwischen den beiden wichtigen Zentren Nauen und Brandenburg. Deshalb haben wir uns das jetzt auch genauer angeschaut“, so Schmidt. Zu einem Termin für einen möglichen Baubeginn möchte er sich aber noch nicht äußern. Aus der Erfahrung mit ähnlichen Bauprojekten kann sich da immer noch etwas verschieben.

Landesbetrieb will Planung in Auftrag geben

„Wir warten jetzt erst einmal auf die Haushaltsplanung für 2022 fürs Land“, sagt er. Sollte dafür Geld eingestellt werden, will der Landesbetrieb im nächsten Jahr die Planung für die Straße in Auftrag geben. Wenn diese größtenteils fertiggestellt ist, werde eine entsprechende Vereinbarung mit Nauen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt abgeschlossen.

Bürgermeister Meger hofft, dass es dazu kommen wird. „Man muss wirklich sagen, dass es sich um eine der schlechtesten Straßen im Stadtgebiet handelt. Teilweise gibt es dort keine Gehwege und die vorhandenen sind in einem sehr schlechten Zustand“, sagt er. Das sei vor einiger Zeit auch bei einer Begehung gemeinsam mit dem Behindertenverband deutlich geworden.

Ortsvorsteher ist zuversichtlich

Für einen Ort wie Wachow mit stolzen 927 Einwohnern, der unter anderem über ein saniertes Dorfgemeinschaftshaus und eine Kita verfügt, wahrlich kein Aushängeschild. „Wir wollen einfach, dass das Dorf auch mit der Infrastruktur im heutigen Zeitalter ankommt“, sagt Meger.

Ortsvorsteher Uwe Bublitz (LWN) freut sich ebenfalls, dass es offenbar vorangeht mit der Straße. Er kämpft mit den übrigen Dorfbewohnern schon seit Jahren darum, dass die Ortsdurchfahrt saniert wird. „Wir sind jetzt sehr zuversichtlich, dass es auch klappt“, sagt er.

Gefahr für Autofahrer und Fußgänger

Denn es wird immer dringender. „Mindestens in den letzten 50 Jahren ist an der Straße nichts mehr passiert“, so Bublitz. Dellen und Wölbungen prägen die Ortsdurchfahrt. Die irgendwann mal übers Kopfsteinpflaster gezogene Bitumendecke ist mittlerweile extrem dünn, weist Löcher auf und ist an den Fahrbahnrändern oftmals schon gar nicht mehr vorhanden. Absätze sorgen unter Umständen für Gefahr.

Mittlerweile haben sich Kanten am Straßenrand gebildet. Quelle: Andreas Kaatz

Und insbesondere ältere Bürger könnten nur an bestimmten Stellen die Straße überqueren. Das gelte vor allem, wenn sie mit Rollstuhl oder Rollator unterwegs seien. „Wir hatten in den vergangenen Jahren viele namhafte Landespolitiker hier, aber es hat bisher nichts genützt“, sagt Bublitz, der froh ist, dass sich nun etwas tut.

Nachholebedarf bei Radwegen

Er sieht in dem Zusammenhang aber noch ein Problem, das ihm am Herzen liegt. Es geht um die Radwege. Auch diesbezüglich liegt einiges im Argen. Unter anderem betrifft es die Verbindung zwischen den Landkreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark. So soll demnächst zwar die Landesstraße zwischen Päwesin und Wachow erneuert werden, aber er hätte auch gern, dass entlang dieser Straße endlich ein Radweg entsteht. „Das kann man den Menschen nicht erklären, dass es den bis heute nicht gibt und praktisch an der Kreisgrenze Schluss ist“, sagt er.

Aber auch in der anderen Richtung gebe es Nachholebedarf. So bestehe zwar eine Radwegeverbindung zwischen Wachow und Gohlitz, aber zwischen Gohlitz und Quermathen an der Landesstraße fehle sie, bevor es danach wieder weiter Richtung Nauen geht.

Lkw-Verkehr nimmt immer mehr zu

Für den Ortsvorsteher würde solch ein Lückenschluss auch ein Stück mehr Sicherheit bedeuten. „Der Lkw-Verkehr hat nämlich richtig zugenommen“, sagt Bublitz. Zu bestimmten Tageszeiten würden die schweren Fahrzeuge im Minutentakt auf der Landesstraße unterwegs sein. Darüber hinaus würden sich auf dem Abschnitt immer wieder auch Unfälle ereignen.

Um das Vorhaben anzugehen, sollten Stadt und Landesbetrieb enger zusammenarbeiten, wünscht sich Bublitz. Seiner Kenntnis nach wären jedenfalls die Landeigentümer an der Strecke zu Gesprächen über einen notwendigen Bodenverkauf für den Radweg bereit.

Von Andreas Kaatz