Gohlitz

Ein tragischer Vorfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Gohlitz ereignet. In dem Dorf, das zum Nauener Ortsteil Wachow gehört, wurde ein Kleinkind bei einem Unfall schwer verletzt. Der Junge war aus bisher ungeklärter Ursache auf einem Grundstück in der Nauener Straße von einem Rasentraktor erfasst worden.

Die Verletzungen waren so schwer, dass das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Offen ist noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte, das wird jetzt Gegenstand der Ermittlungen sein. Unklar ist beispielsweise, ob das Kind mit einer weiteren Person auf dem Rasentraktor saß und während der Fahrt heruntergefallen ist, oder ob es an der Arbeitsmaschine stand, deren Motor zu dem Zeitpunkt angeschaltet war, und dabei erfasst wurde.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZ Havelland