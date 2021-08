Wahlplakate in Nauen beschmiert

Nauen

Ein Zeuge rief in der Nacht zum Dienstag die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie mehrere Personen Wahlplakate entlang der Ketziner Straße in Nauen beschmieren. Die Polizisten konnten drei männliche Personen feststellen, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Die Männer im Alter zwischen 19 und 31 Jahren hatten mehrere Farbspraydosen mit schwarzer Farbe und weitere Utensilien bei sich, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden an den insgesamt neun beschädigten Plakaten wird auf etwa 90 Euro geschätzt.

Von MAZonline