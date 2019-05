Nauen

Massive Beschädigungen von Wahlplakaten beklagt Raimond Heydt, Spitzenkandidat der Listenvereinigung Piraten/Frischer Wind/Die Partei/ PDS/Tierschutz/Soziales Havelland/Bürgerfreundlichkeit/HipHop in Nauen.

So hatten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag zwei Großplakate der Listenvereinigung in der Oranienburger Straße/Höhe Nauener Karree zerstört. Darüber hinaus wurde gleich daneben ein Plakat der Grünen beschädigt.

„Hass im Bauch“

Für Heydt ist dies ein Unding: „Hier hatte jemand offensichtlich ordentlich Hass im Bauch. Ein Plakat an diesem Standort wurde bereits am Wochenende beschädigt, konnte von uns aber wieder hergestellt werden.“

Ein gewisser Schwund sei zwar im Wahlkampf normal, „aber hier wurde vorsätzlich und mit krimineller Energie gearbeitet. Gerade für eine kleine Gruppierung, wie die unsere, ist das sehr ärgerlich. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Die zerstörten Plakate wurden bereits durch Neue ersetzt".

100 Euro Belohnung

Laut Heydt sei ein Schaden von mehr als 300 Euro entstanden. Die Listenvereinigung habe Strafanzeige erstattet. „Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Listenvereinigung eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt“, so der Spitzenkandidat.

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Weil man erst einmal von einer politischen Tat ausgehe, ermittle in diesen Fällen grundsätzlich der Staatsschutz, sagte ein Sprecher.

Von Andreas Kaatz