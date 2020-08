Wasserwerk Radelandberg in Elstal soll im Oktober wieder in Betrieb gehen  

Havelland

Das ein Jahr vor den Olympischen Spielen 1936 gebaute Wasserwerk am Radelandberg in Elstal soll noch im Oktober wieder komplett ans Netz gehen. Das sagt der Vorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland (WAH) Thomas Seelbinder und löst damit ein Versprechen ein, das er 2018 gab, als die Sanierung des historischen Bauwerkes begonnen hatte. „Wir werden ab September das Wasserwerk wieder stufenweise hochfahren und dann die stetig wachsende Bevölkerung in Elstal und Wustermark von dort aus mit Frischwasser versorgen“, so Seelbinder.

Technisches Denkmal

Weil das Wasserwerk „ Radelandberg“ sowohl technisch als auch baulich ein Denkmal ist, musste der Verband 2,1 Millionen Euro für die Wiederinbetriebnahme investieren. Unter anderem waren die Farben für Fassade als auch für die Fenster vorgegeben. 20000 Euro Fördermittel vom Denkmalschutz bekam der WAH für die Sanierung.

Großinvestition in Roskow

In der Corona-Phase hat es an dem Elstaler Bauvorhaben keine Verzögerungen gegeben, so Seelbinder. Zeitlich ebenso gut laufe die zweite Großinvestition des Verbandes: die vierte Ausbaustufe des Klärwerkes in Roskow. Die soll Ende 2021 abgeschlossen werden. Finanziell ist das Projekt für den WAH eine Mammutaufgabe, denn es kostet etwa 19,1 Millionen Euro, und damit sechs Millionen mehr, als ursprünglich 2018 mal geplant. 4,8 Millionen Euro Fördermittel bekommt der WAH, der Rest sind Eigenmittel.

Investitionsplan liegt vor

Der Entwurf des WAH-Investitionsplanes für 2021 liegt auch schon vor, beschlossen werde er aber erst in der Novembersitzung, sagt der Vorsteher. Vorgesehen sind im Bereich Trinkwasser unter anderem die Erneuerung der Leitungen in der Brandenburger Straße in Nauen (2. Bauabschnitt), in der Siedlerstraße und im Ackerweg in Bergerdamm, in der Rosa-Luxemburg-Allee in Elstal, in der Priorter Chaussee in Priort (jeweils 2. Bauabschnitt) sowie in der Rotdornallee in Brieselang.

Verbindung mit Straßenbau

Im Bereich Schmutzwasser sollen die Abwasserleitungen im Parkring in Paretz erneuert werden, ebenso in der Otto-Heese-Straße/St.-Georgen-Straße in Nauen. „Dazu kommen viele Baumaßnahmen, die wir nur dann umsetzen, wenn die jeweilige Kommune parallel den Straßenbau realisiert“, erklärt Thomas Seelbinder.

