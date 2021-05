Nauen

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Verletzten in der Berliner Straße in Nauen. Der 22-Jährige gab an, ein Bekannter habe ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Dadurch erlitt er eine Schnittverletzung und kam in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körpverletzung

Von MAZonline