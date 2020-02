Wendekampf gegen Stinke-Betrieb

Falkensee/Nauen

Der Februar vor 30 Jahren beginnt ironisch. Zumindest auf der Seite der Märkischen Volksstimme. Da äußert sich Bruno Kupke zu der Flut an Parteien und Bürgerbewegungen, die täglich neu entstehen. Er erwägt die Gründung einer Blauen Partei, von ihr bekäme jeder Wähler jeden Tag einen Liter Freibier. „Noch weiß ich nicht, ob ich Berliner Kindl, Schultheiß und Potsdamer Plempe ausschenken soll“, fügt er unter P.S. an.

Ginge die Parteigründungswelle in der Geschwindigkeit weiter, ergäbe das bald keine Mehrheit für irgendeine Partei, befürchtet er, deshalb sein populärer Vorschlag.

Freibier im Parteienspektrum

Freibier als politisches Allheilmittel – darauf wollen und brauchen sich die anderen aber nicht zu verlassen. Die Gesellschaft ist im Umbruch. Es wird noch eine Weile weitergegründet und formatiert. Jürgen Sielaff lädt zur Gründungsversammlung der Ortsgruppe Falkensee in der Bürgerbewegung Neues Forum ein, man trifft sich in der Gaststätte „Haus des Handwerks“ in der Hansastraße.

Alternative zur FDJ

Die Junge Union des Kreises Nauen gründete sich am 13. Februar, als eigenständige Jugendorganisation sieht sie sich als „Alternativlösung zu der überlebten FDJ“. Ihre Forderungen sind klar: Zusammenarbeit mit Jugendlichen aller Konfessionen, Wiedereinführung der alten Länderstrukturen, soziale Marktwirtschaft, Wiedereinführung der kirchlichen Feiertage, staatliche Einheit Deutschlands, gemeinsame Disco-Veranstaltungen. Ein 1. Runder Tisch der Jugend trifft sich beim Rat des Kreises. Die Mittelstandsvereinigung der CDU kündigt ihre Gründung an und lädt zum Vorbereitungstreffen nach Falkensee ins Klubhaus „ Johannes R. Becher“.

Runde Tische tagen

An diversen Runden Tischen wird derweil im ganzen Landkreis diskutiert. Im Teil Staakens, der damals noch zur DDR gehörte, war das nicht anders. Hier hatte der SPD-Ortsverband erstmals zu solch einem Treffen eingeladen, Vertreter von SPD, LDPD, NDPD, CDU, PDS und parteilose Mitglieder der Staakener Bürgerinitiative kamen und stellten Forderungen auf: „Verbesserung der Wohnraumsituation, Schaffung neuer Grenzübergänge, Entfernen der unnötigen Grenzsicherungsanlagen, Abriss des sogenannten Affengitters“.

MfS-Objekt in öffentliche Hand

Der Runde Tisch in Brieselang nahm zur Kenntnis, dass das ehemalige MfS-Objekt in Alt Brieselang dem örtlichen Rat zur Nutzung übergeben wurde. Der Runde Tisch in Ketzin hatte sich auf seiner ersten Zusammenkunft am 1. Februar vor allem mit Personalfragen befasst und Vorschläge für neue Stadträte gemacht.

Zum Runden Tisch in Schönwalde hatte die Bürgerinitiative ’89 eingeladen, dabei ging es um Probleme von Handwerk, Gewerbe und Privatwirtschaft. Die Verantwortlichen des Rates werden aufgefordert, Gewerbeanträge schnell und unbürokratisch zu bearbeiten.

Falkenseer Problemliste

In Falkensee bewegten vor allem Umweltthemen die politische Diskussion. Als sich hier der Runde Tisch Anfang Februar traft, war die Problemliste lang: Müll- und Fäkalienentsorgung, Baumschutz und jahrelange Vernichtung des Grabensystems, Wasserverschmutzung durch Groß- und Kleinbetriebe, katastrophale Situation des Lindenweihers, Sanierung des Falkenhagener Sees. Einstimmung wurde ein Antrag verabschiedet, der die Untersuchung der Wasserbelastung durch Großbetriebe fordert.

Plastabfall im Plastverarbeitungswerk Staaken. Quelle: MAZ/Christel Köster

Neben dem Möbelwerk Falkensee und dem Plastverarbeitungswerk Staaken stand in diesem Zusammenhang vor allem FBS in der Kritik. FBS stand für den VEB Frischeier, Broiler- und Schweinemast Falkensee.

Ein Bürgerkomitee hatte die Schließung des Stinkebetriebs gefordert, die Beschäftigen wehrten sich – verwiesen auf den Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung, auf die Arbeitsplätze. „Wir wollen eine stabile Versorgung der Bevölkerung und eine stabile Umwelt“, schrieb Monika Schmidt. Peter Tiedemann regte an, die Gülle durch biotechnische Verfahren zu verarbeiten und die entstehenden Produkte nutzbringend einzusetzen.

Die geplante FBS-Kompostieranlage auf dem Bereich Seegefelder Straße/ Essener Straße wird nicht gebaut, die Standortgenehmigung wurde zurückgezogen.

Von Marlies Schnaibel