Wenn das Havelland zur Filmkulisse wird

Havelland

Die Kino-Abstinenz trifft auch die Berlinale. Schwere Zeiten also für Filmfreunde. Die im Havelland gern an das vergangene Jahr zurückdenken, als der Film „Undine“ im Wettbewerb der Berlinale lief und Paula Beer mit dem Silbernen Bären als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Der Film ist eine moderne Sicht auf die Undine-Geschichte von Friedrich Heinrich Karl Baron de la Motte Fouqué, der vor 200 Jahren in Nennhausen lebte und damals ein gefeierter Schriftstellerstar war. Gefeiert wurde auch der Film „Undine“, wo das Havelland im Spannungsfeld mit der Metropole gewissermaßen den Sound liefert.

Havelland ist gut im Filmgeschäft

Das Havelland und das Filmgeschäft – sie sind schon vor Jahrzehnten eine enge Beziehung eingegangen. Die Nähe zu Berlin und Babelsberg bedeutete für die Filmemacher kurze Wege. Das Havelland ist Kulisse für vieles, den Havelländern bescherte das manche Aufregung. Vor Jahren war nahezu ganz Nauen aufgeregt, um einen Blick auf Brad Pitt oder wenigstens Til Schweiger werfen zu können. Die Stadt war 2008 Drehort für Quentin Tarantinos Streifen „Inglourious Basterds”; ein leer stehendes, unsaniertes Haus wurde filmtechnisch zu einem französischen Lokal in den 40er-Jahren.

Nauen als Kulisse für die Serie „Homeland“. Quelle: Melanie Höhn

Wenn Nauen mal ganz saniert sein wird und wie geleckt aussieht, wird die Stadt als Filmkulisse vielleicht uninteressant sein. Aber so gab es mit den Jahrzehnten viele Drehs. Auch für ganz bekannte Filme. Etwa in den 70er-Jahren für „Jakob, der Lügner“. Das war der einzige DDR-Film, der für einen Oscar nominiert war. Oder für „Solo Sunny“. Und da sind wir wieder bei der Berlinale. Konrad Wolfs letzter Film gewann 1980 den Filmkritikerpreis und die Hauptdarstellerin Renate Krößner erhielt den Silbernen Bären.

Dreharbeiten zum Film-Pfarrer Braun mit Ottfried Fischer. Quelle: Konrad Radon

Und so lange wir noch auf die Öffnung der Kinos warten, bleibt hier die Anregung zu einem DVD- oder Mediathek-Wochenende. Da findet sich auch manche Episode von „Pfarrer Braun“, die im Havelland und in Spandau gedreht wurde

Von Marlies Schnaibel