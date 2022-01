Worauf wir uns 2022 im Osthavelland freuen können

Havelland

In diesem Jahr wird vieles nachgeholt, wenn Corona es zulässt. An vielen Stellen entsteht Neues. Hier einige ausgewählte Ereignisse, die 2022 im Osthavelland auf uns zukommen.

Hallenbadbau in Falkensee

Am Bahnhof Seegefeld entsteht das Hallenbad. Quelle: Bernd Gartenschläger

Falkensee: Der Bau des zukünftigen Hallenbadesin der Gartenstadt läuft 2022 auf Hochtouren. Das muss er auch, denn für 2023 ist bereits die Fertigstellung des Gebäudes geplant. Dann sollen die ersten Bahnen in der Schwimmhalle gezogen werden. Liegen die Bauarbeiten im Soll, wird 2022 die einstige Vision für die Falkenseer sichtbar – das Hallenbad nimmt Form an.

Neue Grundschule für Elstal

Schulzentrum Elstal. Quelle: privat

Elstal: Mit dem Bau einer Grundschuleim größten Wustermarker Ortsteil Elstal soll der nächste Schritt hin zu einem Schulzentrum erfolgen. Die neue Sporthalle steht bereits, die Oberschule „Heinz Sielmann“ auch. Es ist das größte Investitionsvorhaben der Gemeinde Wustermark in den nächsten Jahren, denn auch eine Mensa ist noch geplant.

Hoffen auf neue BraLa

Die Brala fand zwei Jahre nicht statt. Quelle: Laura Sander

Paaren im Glien: Zwei Jahre in Folge pausierte die BraLapandemiebedingt. Am zweiten Maiwochenende ist es endlich soweit: Landestier- und Technikschau, Vorführungen, BraLa-Campus und Expertenforum sollen wieder tausende Besucher weit über die Grenzen des Havellandes hinaus begeistern. Die Schau mit Fokus rund um landwirtschaftliche Themen findet vom 5. bis 8. Mai statt.

Gastspiel von Smokie in Ribbeck

Smokie kommt ins Havelland. Quelle: Smokie

Ribbeck: Living next Door to Schloss –heißt es am 11. Juni in Ribbeck. Die englische Band Smokie kommt ins Havelland. Eigentlich war das Konzert schon im vergangenen Jahr geplant, fiel aber auch in das Corona-Kultur-Loch. Nun ist für den 11. Juni das Konzert mit den bekannten Musikern geplant. Drei Nummer-1-Hits hatte die Band in Deutschland, darunter das berühmte „Living next Door to Alice“. Das Schloss Ribbeck hat für dieses Jahr viele Veranstaltungen vorbereitet. Die Open-Air-Saison beginnt am 1. Mai, die Konzertsaison im Schlosssaal bereits am 22. Januar. Da heißt es „Operettenzauber auf Schloss Ribbeck“ mit Juliane Bookhagen (Mezzosopran), Christoph von Weitzel (Bariton) und Andras Vermesy (Klavier).

Bauen an der L 20 in Seeburg

Straßenbau: Umbau der Kreuzung in Seeburg L20. Quelle: Marlies Schnaibel

Seeburg: Seit März 2021wird in Seeburg an der Landesstraße 20 gebaut. Im vergangenen Jahr führten unter anderem Skelettfunde vom nahegelegenen Kirchfriedhof zu beträchtlichen Bauverzögerungen. Unlängst haben der ansässige Hofladen und der Kfz-Meisterbetrieb Seelke auf ihre prekäre Situation durch die andauernden Bauarbeiten aufmerksam gemacht. Laut Beschilderung sollen die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen dem Seeburger Ortsausgang und dem B 5-Anschluss im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Feiern in Nauen

Ackerbürgerfest mit Hofsommer in Nauen. Quelle: Stadt Nauen

Nauen: Auf dem Martin-Luther-Platzin Nauen wird es in diesem Jahr nach längerer Zeit mal wieder ein Ackerbürgerfest geben. Geplant ist es für den 27. August. Es soll in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen stattfinden, heißt es von Seiten der Stadt, die die Organisation des Festes – hier ein Foto von 2016 – an einen Veranstalter vergeben hat.

Arco-Schule Nauen erhält Hort

Neuer Hort an der Arco-Schule in Nauen Quelle: Andreas Kaatz

Nauen: Das neue Hortgebäudean der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule mit Grundschulteil in Nauen soll nach einiger Verzögerung nun voraussichtlich Mitte Februar in Betrieb gehen. Die Kinder freuen sich jedenfalls schon, die neuen Räume bald in Besitz nehmen zu können. So wird es in dem Gebäude unter anderem einen Bewegungsraum geben. Auch ein Raum zum Tanzen, eine Bibliothek und ein Bauraum sind geplant – ebenso wie vier Klassenzimmer. 150 Betreuungsplätze soll der Hort bereit halten.

Feiern am Nymphensee

In Brieselang wird auch bei Regen gefeiert. Quelle: Tanja M. Marotzke

Brieselang: Ein Sommerfestsoll in diesem Jahr wieder am Nymphensee in Brieselang stattfinden. Das plant die Gemeinde. Als Termin für die Veranstaltung hat sie erst einmal den 25. Juni ins Auge gefasst. Möglicherweise könnte zeitgleich auch ein Kinder- und Familientag gefeiert werden. Das bisher letzte Sommerfest in Brieselang fand 2019 statt.

Fischerfest in Ketzin

Ketziner Fischerfest. Quelle: Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel: Das 30. Ketziner Fischerfestsoll in diesem Jahr im August gefeiert werden, wenn es die Corona-Einschränkungen zulassen. Die Stadt Ketzin/Havel jedenfalls hat alles dafür getan, dass das Fest nach zweijähriger Pause wieder über die Bühne gehen kann, indem die Stadtverordneten dem Veranstalter Coex eine anteilige finanzielle Unterstützung von 10 000 Euro zugesichert haben. Beim traditionellen Festumzug, wie hier 2019, wird sicher auch wieder Neptun zu Gast sein. Gleichzeitig steht das Jubiläum 825 Jahre Ketzin an. Das Festprogramm wird erarbeitet und soll sich auf das Wochenende des Fischerfestes konzentrieren. Beim traditionellen Festumzug, wie hier 2019, wird sicher auch wieder Neptun zu Gast sein.

Pläne für Windräder

Windräder sollen umgerüstet werden. Quelle: Jan Woitas

Wernitz: Repoweringvon Windkraftanlagen steht auf der Tagesordnung in vielen Gemeinden, darunter in Wustermark. Die Windpark-Wernitz-Betreiber Pool-GbR hofft, sechs bis sieben 250 Meter hohe Windräder im Windpark Wernitz errichten zu können. Dafür sollen zwölf kleine Windräder verschwinden.

Dallgow feiert

Der Wasserturm an der Wilhelmstraße. Quelle: Enrico Berg

Dallgow-Döberitz: Streng genommen den 751. Geburtstag wird die Gemeinde Dallgow-Döberitz in diesem Jahr begehen, da die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr infektionsbedingt abgesagt werden mussten. Wie umfangreich diese für Herbst geplanten Veranstaltungen stattfinden werden, muss je nach Infektionsgeschehen bewertet werden.

Jörg Menge im Falkenseer Museum

Jörg Menge mit seinem Comic-Buch. Quelle: Tanja M. Marotzke

Falkensee: Das Falkenseer Museum präsentiert in diesem Jahr den Maler Jörg Menge. Unter dem Titel „Das Staunen des Pan“ ist seine Malerei ab 11. März in der Galerie des Hauses zu sehen. Für den 25. März ist eine Autorenlesung in Wort und Bild aus dem Graphic-Novel-Buch „Hokioi“ geplant, für das Menge gemalt hat.

Fischerman in Ketzin wird nachgeholt

Fischerman in Ketzin. Quelle: Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel: Im dritten Anlaufsoll in diesem Jahr der vierte Ketziner Volkstriathlon „Fischerman“ gestartet werden. Maximal 350 Startplätze werden für den 26. Juni zu vergeben. 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad durch Brückenkopf nach Tremmen und Etzin und zurück sowie ein Fünf-Kilometer-Lauf liegen vor den Teilnehmern, bevor die Sieger geehrt werden.

Priorter hoffen auf Gerätehaus

Feuerwehr Priort. Quelle: Nadine Bieneck

Priort: Die Priorter Feuerwehr wird größer, jedenfalls baulich. Der Anbau an das Depot ist nötig, damit die Priorter Kameradinnen und Kameraden endlich angemessene Umkleide- und Sanitärräume bekommen. Zudem wird das in Priort geparkte Versorgungsfahrzeug des Katastrophenschutzes Havelland künftig einen Platz im Gerätehaus haben.

