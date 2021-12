Zeestow: Gottesdienst auch für Nicht-Geimpfte

Zeestow

Ein Gottesdienst auch für nicht geimpfte Besucher wird in der Dorfkirche Zeestow angeboten. „Wir wollen allen Menschen einen Gottesdienst am Heiligen Abend ermöglichen“, erklärte Pfarrer Bernhard Schmidt vom Kirchenkreis Falkensee dazu. Die Christvesper findet in der Autobahn- und Radfahrkirche am 24. Dezember um 17 Uhr statt.

Auflagen nach der Landesverordnung beachtet

„Aber alles nach den Regeln der brandenburgischen Landesordnung in der Pandemie für religiöse Veranstaltungen und den Vorgaben der Evangelischen Kirche Berlin Brandenburg Schlesische Oberlausitz“, beschwichtigte Schmidt einen möglichen Aufschrei. Das heißt auch für nicht geimpfte Besucher: Registrierung zur Kontaktnachverfolgung, Abstand und Maske. „Und natürlich wird der Mindeststandard zum Schutz in der Pandemie eingehalten“, erklärte Schmidt. Der Besuch ist auf 50 Personen begrenzt.

Schmidt: Nicht spalten, sondern versöhnen

Er wolle damit nicht die Gesellschaft spalten, sondern versöhnen, sagte Schmidt gegenüber der MAZ und ergänzte: „Wenn Christus verkündet wird, das auf jede Weise und auch für alle, dann bin ich zufrieden, das hat schon der Apostel Paulus geschrieben.“

In Zeestow gilt Null G

In der Autobahnkirche Zeestow gilt damit Null G. „Wir freuen uns aber, wenn unsere Gottesdienstbesucher getestet zur Kirche kommen“, fügte der Leiter des evangelischen Kirchenkreises Falkensee noch hinzu.

Weihnachtlich geschmückt: die Zeestower Dorfkirche Quelle: Kirche

Der Gottesdienst findet in der seit Juni 2014 wieder aufwendig renovierten Dorfkirche statt. Ein festlich, geschmückten Tannenbaum unter dem die Krippe aufgebaut ist, schmückt den Altarraum. Unter der medizinischen Maske kann dann auch „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „Oh, du fröhliche“ gesummt und gesungen werden.

Von Ulrich Hansbuer