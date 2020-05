Berge

Unbekannte haben in der Feldmark zwischen Berge und der Landesstraße 91 mehrere Windkraftanlagen aufgebrochen. Die Tat wurde Mittwochmittag festgestellt.

Die Täter brachen die Türen auf und randalierten in den Innenräumen. In einer Windkraftanlage wurde die Rettungsausrüstung zerstört, in einer anderen der Feuerlöscher rausgerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zu den Straftaten dauern an.

Von MAZonline