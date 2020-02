Berge

Bislang unbekannte Täter sprengten am Wochenende zwei Zigarettenautomaten. Zunächst meldeten Zeugen Samstagnacht um 3 Uhr einen gesprengten Automaten in der Hamburger Allee in Berge. Dieser war an einer Hauswand angebracht und wurde komplett zerstört. Auch die Hauswand wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Die Polizei prüft ob die Taten zusammenhängen

Der zweite Fall wurde Sonntagmorgen um 8.20 von einem Imbissbesitzer in der Ernst-Thälmann-Straße in Wachow gemeldet. Auch hier wurde der Automat mit Pyrotechnik gesprengt. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten. Ob die Taten zusammenhängen ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Von MAZ