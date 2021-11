Zweckverband WAH investiert 17 Millionen Euro im nächsten Jahr

Nauen

Die gute Nachricht für die etwa 17500 Kunden des Wasser- und Abwasserverbandes Havelland (WAH): Im nächsten Jahr bleiben alle Gebühren im Bereich Trinkwasser, Abwasser und Fäkalien konstant. Die Gebührenbescheide für 2022 werden Mitte Februar verschickt. So haben es die Mitglieder der Verbandsversammlung jetzt beschlossen. Für 2023 werde wieder eine neue Kalkulation der Gebühren gemacht, so WAH-Vorsteher Thomas Seelbinder.

Etwa eine Million Euro gibt der WAH im kommenden Jahr aus, um im Wachower Gemeindeteil Niebede das Trinkwasserleitungsnetz zu erneuern. „Wir hatten dort in den letzten Jahren immer wieder Rohrbrüche, allein im Vorjahr elf. Das ist nicht mehr zu vertreten“, sagt Thomas Seelbinder.

Havarien nehmen in Niebede und Ribbeck zu

Die Investition in Niebede ist fest verankert im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes WAH für 2022, der ebenfalls verabschiedet worden ist. Zu Buche stehen im Bereich Schmutzwasser und Trinkwasser insgesamt 17 Millionen Euro, wobei einige Vorhaben nur umgesetzt werden, wenn die jeweilige betroffene Kommune parallel den Straßenbau veranlasst.

Ebenso von Havarien stark in Mitleidenschaft gezogen wie die Einwohner von Niebede sind die Bewohner im Uhlenburger Weg in Ribbeck. Zwölf Rohrbrüche in sechs Jahren hat es dort gegeben, sodass auch dort die Trinkwasserleitungen erneuert werden (350 000 Euro).

Auch in Brieselang wird ins netz investiert

Auch in Zachow baut der WAH im nächsten Jahr. In der Dorfstraße werden größere Trinkwasserleitungen verlegt. Im Forstweg in Brieselang (östlich der Wustermarker Straße) werden, um die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser weiter zu gewährleisten, rund 600 000 Euro investiert. „Wir werden zudem das Wasserwerk Börnicke erweitern, um die Trinkwasserversorgung der Stadt Nauen und der Ortsteile zu verbessern“, so WAH-Vorsteher Seelbinder.

Im Bereich Schmutzwasser soll die laufende Erweiterung des Klärwerkes Roskow im nächsten Sommer abgeschlossen werden, was noch mal rund sechs Millionen Euro kosten wird. 750 000 Euro sind veranschlagt für eine neue Abwasserleitung von Falkenrehde nach Ketzin.

Altanschließerthema ist noch nicht durch

Auf die Frage des Wustermarker Bürgermeisters Holger Schreiber, wie sich die Entwicklung der Baupreise auf die Investitionstätigkeit des Verbandes WAH auswirke, gab Vorsteher Thomas Seelbinder eine klare Antwort: „Einen Wettbewerb bei Ausschreibungen von Bauvorhaben gibt es praktisch nicht mehr. Wir können froh sein, wenn wir ein oder zwei Angebote von Firmen erhalten. Bisher habe sich das zum Glück aber noch nicht negativ ausgewirkt, denn die Angebote lagen im Bereich dessen, was wir veranschlagt hatten.“ Die Problematik „Altanschließer“ ist im Zweckverband WAH noch immer nicht abgeschlossen. „Von den ursprünglich 152 Klagen von Kunden gegen die Bescheide sind noch 18 offen“, so Seelbinder.

Im Verbandsgebiet des WAH sind nach den Rechtsprechungen zu Altanschließern unterschiedliche Gebühren beim Trink- und Schmutzwasser eingeführt worden. Die ermäßigten Gebühren zahlen die Kunden, für deren Grundstück nachweislich schon mal ein Anschlussbeitrag gezahlt wurde.

Für die noch etwa 3000 Kunden des WAH, die das Abwasser in Fäkaliengruben sammeln, ändert sich nichts.

Von Jens Wegener