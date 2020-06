Zwei neue Corona-Fälle in Nauen

Havelland

Zwei neue Corona-Infektionen sind am Freitag in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Waldemardamm in Nauen bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ermittle das havelländische Gesundheitsamt derzeit die Kontaktketten, um zu entscheiden, welche Bewohner unter Quarantäne gestellt werden müssen und welche weiteren Maßnahmen eventuell notwendig sind.

Nachdem es fast drei Wochen lang kein neuen Fälle gab, sind in dieser Woche insgesamt sieben Neuinfektionen festgestellt worden, darunter in einer Kita im Premnitzer Ortsteil Döberitz und im Marie-Curie-Gymnasium von Dallgow-Döberitz. „Die neu aufgetretenen Fälle zeigen, dass wir nach wie vor mitten in der Pandemie sind“, sagt Landrat Roger Lewandowski. Trotz der zuletzt erfolgten Lockerungen der Corona-Beschränkungen sei ein umsichtiger und verantwortungsvoller Umgang mit der Situation weiterhin wichtig. „Abstands- und Hygieneregeln sind nach wie vor von allen Bürgern einzuhalten“, so der Landrat.

Von MAZ